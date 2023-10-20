Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterip, "Burada bir insanlık suçu işleniyor. Burada bir soykırım var. Bu soykırıma dünya maalesef sessiz kalıyor. Maalesef seyirci kalıyor" dedi.

Tekirdağ'da sendikanın Trakya Bölgesi istişare toplantısına katılan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Suriye, Irak ve Ukrayna'da yaşananları herkesin izlediğini belirterek, Filistin topraklarında, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da hep beraber takip ettiklerini söyledi. Kahveci, "Yüreğimizde o sızıyı hissediyoruz. Oradaki o çocukların, kundaktaki bebeklerin, kadınların, hatta daha ilerisi, hastanede çalışan sağlık personelinin, yatan hastanın yaşadığı dramı biliyoruz. Burada bir insanlık suçu işleniyor. Burada bir soykırım var. Bu soykırıma dünya maalesef sessiz kalıyor. Maalesef seyirci kalıyor. Oysa ki geçmiş tarihimizde kurduğumuz devletlere baktığımız zaman hem Selçuklu hem Osmanlı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha doğrusu aziz Türk milleti hep mazlum milletlerin yanında yer almış yanında saf tutmuş. Şimdi de o tavrı yine ortaya koyuyor, biliyoruz bu İsrail eli kanlı bir devlet, elinde kan var. Onun için de artık dünya sessiz kalmasın" dedi.