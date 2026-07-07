NATO ANKARA ZİRVESİ - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Kvarnström ile görüştü

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Niclas Kvarnström ile bir araya geldi.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kvarnström ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin geliştirilmesini, NATO Ankara Zirvesi'nin stratejik önemini, İttifak'ın birlik ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ile caydırıcılık ve direncinin artırılmasını ele aldıklarını aktaran Kılıç, şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca, Rusya-Ukrayna ve İran- İsrail arasındaki çatışmalardaki güncel gelişmeleri değerlendirerek Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Terörizm ve organize suç örgütleriyle ortak ve kararlı mücadele konusundaki işbirliğimizi de kapsamlı şekilde değerlendirdik."