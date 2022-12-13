Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın seçim vaatleri sosyal medyada gündem oldu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın iktidar olduklarında yapacaklarına ilişkin vaatleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyalist Türkiye'de ilk yapılacakları sıralayan Baş, herkesin oturduğu evin sahibi olacağını, elektrik, doğalgaz ve internet faturası ödemeyeceğini vadetti. Eğitimin tüm aşamalarında tüm vatandaşlar için eşit ve parasız olacağını belirten Baş, eşit ve parasız sağlık hizmeti vadinde bulundu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın iktidara geldikleri anda ilk yapacaklarına ilişkin sıralaması büyük ses getirdi.

"FATURA YOK, HERKESİN OTURDUĞU EVİN SAHİBİ OLACAK"

Ekşisözlük'ün Youtube sitesine konuşan Baş, vatandaşların elektrik su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçlarının faturalandırılmayacağını, hatta herkesin oturduğu evin sahibi olacağını ifade etti.

İLK YAPILACAK İŞLERİ SIRALADI

"Muhtemelen bir kanun hükmünde kararname yayınlayacağız" diyen Baş, "Sosyalist Türkiye'de ilk yapacaklarını" şöyle sıraladı;

-Herkes artık oturduğu evin sahibidir diyeceğiz.

-Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçların faturalandırılmalarının kapandığını ilan edeceğiz.

-Türkiye'nin tam anlamıyla özgür bağımsız bir ülke olduğunu ilan edeceğiz. Uluslararası ilişkiler bu anlamda yeniden şekillendirilecek.

-Halka ait olan ama kapitalist Türkiye'de peşkeş çekilen tüm kamu varlıklarını yeniden halk için kullanacağız.

-Eğitim tüm aşamalarında tüm vatandaşlarımız için eşit ve parasız olacak.

-Eşit ve parasız sağlık hizmeti alacak.