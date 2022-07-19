Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı düzenlendi İran'da Sadabad Sarayı'nda Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı düzenlendi. İran'da Sadabad Sarayı'nda Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında düzenlenen toplantıya Türkiye ve İran heyetleri de katıldı. Demirören Haber Ajansı / Politika Politika Dünya Haberler

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