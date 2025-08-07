Türkiye ile Senegal arasında 4 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun huzurunda iki ülke arasında önemli iş birliklerini içeren 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Başbakanı Ousmane Sonko gerçekleştirdiklikleri ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması" Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı General Birame Diop tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 28 Ocak 2020 Tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü"nü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı General Birame Diop imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Film, Görsel-İşitsel ve Multimedya Ortak Yapımı ve İş Birliği Anlaşması"nı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Senegal Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Yassine Fall imzalarken, "Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Senegal Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2025-2028 Yılları İçin Uygulama Protokolü" YÖK Başkanı Erol Özvar ile Bakan Yassine Fall tarafından imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
