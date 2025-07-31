Türkiye ile Gabon arasında 8 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın huzurunda Ankara'da düzenlenen törenle, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 8 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema huzurunda, iki ülke arasında 8 önemli anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması, Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gabon adına Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanowa tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü, Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gabon adına Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanowa tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gabon adına Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanowa tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon adına Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ise Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon adına Petrol ve Gaz Bakanı Sosthne Nguema Nguema tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon adına Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Régis Onanga Ndiaye tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Gabon Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gabon adına Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Régis Onanga Ndiaye tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim Alanlarında İş Birliği Anlaşması, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gabon adına Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Régis Onanga Ndiaye tarafından imza altına alındı. - ANKARA