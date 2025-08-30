Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail'in aylardır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve yaşanan insani kriz nedeniyle olağanüstü toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım indirmesi gerektiğini dile getirdi.

"14 YAŞINDAKİ MUHAMMED KARGONUN ALTINDA KALDI"

CHP lideri Özel'in bu çıkışı üzerine söz alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye neden havadan yardım gönderemediğine açıklık getirdi. Havadan yardımların ölüme neden olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Havadan yardım göndermeyle ilgili hükümetin gaflet içinde olduğu ima ediliyor. Ancak gerçek şu ki havadan atılan yardımlar ölüme sebep oluyor ve yerine ulaşmıyor. 14 yaşındaki Muhammed Eid kargonun altında ezildi. Bütün yardım kuruluşları havadan yardımın güvenli olmadığını söylüyor. Bizim en güçlü olduğumuz alan yardım ulaştırmak. AFAD ve Kızılay gece gündüz çalışıyor, yardımları Mısır iş birliğiyle karadan ve denizden ulaştırıyoruz" dedi.

"UÇAKLARIMIZ HAZIR, ÜRDÜN HAVA SAHASINI AÇMALI"

Bölgedeki insanlar için güvenli olmadığı halde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havadan yardım için onay verdiğini de ifade eden Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız bize bu konuda onay verdi. Biz Ürdün ile koordinasyon kurduk. Ancak Ürdün hava sahasını açmadan bizim oraya girmemiz mümkün değil. Birkaç kez teklif ettik, uçaklarımız hazır. Ürdün'den izin çıktığı anda hemen yardımı gönderecek durumdayız" şeklinde konuştu.