Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

TBMM'de Gazze gündemli oturumda CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin havadan yardım göndermesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise havadan yardımın ölüme yol açtığını, yardımların karadan ve denizden ulaştırıldığını belirtti. Fidan ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay verdiğini ancak Ürdün hava sahası açılmadan uçakların havalanamayacağını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail'in aylardır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve yaşanan insani kriz nedeniyle olağanüstü toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım indirmesi gerektiğini dile getirdi.

"14 YAŞINDAKİ MUHAMMED KARGONUN ALTINDA KALDI"

CHP lideri Özel'in bu çıkışı üzerine söz alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye neden havadan yardım gönderemediğine açıklık getirdi. Havadan yardımların ölüme neden olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Havadan yardım göndermeyle ilgili hükümetin gaflet içinde olduğu ima ediliyor. Ancak gerçek şu ki havadan atılan yardımlar ölüme sebep oluyor ve yerine ulaşmıyor. 14 yaşındaki Muhammed Eid kargonun altında ezildi. Bütün yardım kuruluşları havadan yardımın güvenli olmadığını söylüyor. Bizim en güçlü olduğumuz alan yardım ulaştırmak. AFAD ve Kızılay gece gündüz çalışıyor, yardımları Mısır iş birliğiyle karadan ve denizden ulaştırıyoruz" dedi.

"UÇAKLARIMIZ HAZIR, ÜRDÜN HAVA SAHASINI AÇMALI"

Bölgedeki insanlar için güvenli olmadığı halde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havadan yardım için onay verdiğini de ifade eden Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız bize bu konuda onay verdi. Biz Ürdün ile koordinasyon kurduk. Ancak Ürdün hava sahasını açmadan bizim oraya girmemiz mümkün değil. Birkaç kez teklif ettik, uçaklarımız hazır. Ürdün'den izin çıktığı anda hemen yardımı gönderecek durumdayız" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıCüneyt Işık:

Bakan resmen bahane uydurmuş. Havadan yardım hem tehlikeli demiş hem de hava sahası izni alamadıklarını söylemiş. Hani biri söyleyecek bir söz bulamayınca kem küm yapar ya...Vay arkadaş bu devlet kimlerin eline kalmış...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Bakan özetle:"Çevir kazı yanmasın,akkoyunlar uyanmasın."Demiş!

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKurt bey:

Özgür sadece sen akıl edebiliyorsun kimse akıl edemiyor. Yüreğin yetiyorsa CHP lileri topla Filistin için yürü samimiyetini görelim.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre arslan:

Kuzeyin arslanlarina Türklere bu çaresizlik görünüşü yakışmıyor siz Türkler Allah'ın ordusu olarak bin yıldan fazladır yer yüzünde Allah'ın askerleri olduğunu ispatlamış bir toplumsunuz. Bu zulme tek dur diyebilecek tek ümit sizsiniz.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

Kamyonlar giremiyor ki Gazzaye. Havadan yapılmalı, Hollanda İngiltere Danimarka öyle yapıyor şuan.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

fidan masal anlatacagina dünyanin öteki ucundan gelen kanada ve finlandiya almanya ingiltere nasil havadan parasütle gida atiyor onu aciklasa daha samimi olurdu, ayrica karadan veya gemiyle ulastirilan gida yardimlari icin toplanan filistin halkina israilin bomba yagdirdigini coluk cocuk kadin yasli demeden katlettigini fidan bilmiyormu?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
