Suriye ile yeni süreç mi başlıyor? Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri ipucu niteliğinde: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor

Son dönemde Türkiye'nin Esad ile görüşüp görüşmeyeceği konusu siyaset gündeminde bir numaralı yerini korurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan konu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Şam ile yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağı sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler konusunda önemli açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, Şam ile yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağı sorusunu da yanıtladı. Suriye'de kalıcı çözümün siyasi olduğunu belirten Çavuşoğlu,"Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor" dedi.

"BAYRAĞIMIZA UZANAN ELLER KIRILIR"

Çavuşoğlu, Şam ile ilişkilerin düzelmesine destek veren Bahçeli'ye de teşekkür etti. Suriye'de Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokasyona yönelik de konuşan Çavuşoğlu, "Bayrağımıza uzanan eller kırılır" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içindeki bazı kesimler de bizim sözlerimizi çarptırdı. Oysa ki bunlar bizim ilk kez söylediğimiz sözler değil. 2015 yılında BM'nin aldığı karar, Suriye'deki taraflar arasında BM kolaylaştırıcılığında bir geçiş sürecinin başlaması. Adil şeffaf bir seçimin gerçekleştirilmesi. Bu gerçek oldu mu, olmadı. Bunun olmamasının sebebi rejimin ayak diremesi: Rejim siyasi değil askeri çözüme inanıyor.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ ÖNEMSİYORUZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Muhalefetin müzakere heyeti kurmasının amacı neydi, bu geçiş sürecinin rejim ile müzakere edilmesi. Rejim ve muhalefeti ilk kez bir araya getirmiyoruz. Biz görüşmelere ciddi katkılar sağlıyoruz. Çünkü muhalefet bize güveniyor, asla yarıda bırakmadık. Bayrağımıza uzanan eller kırılır. Bu provokasyonu kimlerin yaptığını biliyoruz.

"BAHÇELİYE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Suriye'de bizi de tehdit eden bir terör örgütü var. Biz her zaman söylediğimizi söyledik. Bunu kim nasıl yorumlarsa. Bizim görüşmemiz ayaküstü oldu, Suriye'de kalıcı barışın olması için anayasa platformu dahil gerekli adımlarına atılması gerektiğini vurguladık."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün, "Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir" demişti.

Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek olmadığını söyleyen Bahçeli, "Türkiye'nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir" ifadelerini kullanmıştı.