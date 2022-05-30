Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! Yeniden belde olan Dodurga'da sandık yarışı hızlandı - Haberler

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Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! Yeniden belde olan Dodurga'da sandık yarışı hızlandı

Haberler.com - Politika
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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyü, 2014 yılında nüfusunun azalması nedeniyle belde statüsünü kaybetti. Şimdi yeniden nüfusu yükselen köy, belde statüsüne kavuştu. 3 Temmuz'da yapılacak seçimler aynı zamanda 2023'ten önce Türkiye'de yapılacak tek seçim olma unvanını taşıyor. Seçim tarihine kısa bir süre kala beldedeki başkanlık yarışı da hızlandı.

Türk siyasetinde bir yandan 2023 seçimleri için heyecan sürerken, diğer yandan muhalefetin göstereceği adayın kim olacağı merak ediliyor. Fakat Türkiye'de 2023'ten önce küçük bir beldede daha seçim heyecanı yaşayacak.

Çankırı'nın Orta ilçesinde bağlı Dodurga köyü, 2014 yılında nüfusunun azalması nedeniyle belde statüsünden köy statüsüne düştü. O dönem AK Parti'den seçilen Ahmet Erdoğdu da son belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

Dodurgalılar, aradan geçen zamanda yeniden belde statüsü kazanmak için hukuki yollara başvurdu. Nüfuslarının yeterli olmasının ardından da İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla yeniden belde statüsüne eriştiler.

Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! Yeniden belde olan Dodurga'da sandık yarışı hızlandı

Medya Ankara'dan Erdem Yeşer'in haberine göre beldede 3 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde heyecan dorukta. Şu anda belediye başkanlığı için adı geçen en güçlü isim, köy muhtarı Hasan Hüseyin Kaşıkçı. Kaşıkçı, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı. Eski belediye başkanı Erdoğdu'nun da Kaşıkçı'yı desteklediği biliniyor.

Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! Yeniden belde olan Dodurga'da sandık yarışı hızlandı

Dodurga Belediyesi seçimleri, bir konuda daha önem taşıyor. Çünkü belediye seçimleri, Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerinden önce yapılacak tek seçim olma özelliğini taşıyor.

Gazeteci Erdem Yeşer'e açıklamalarda bulunan yöre halkı, köylerinin yeniden belde statüsü kazandığı için çok mutlu olduklarını ifade ederken, yapılacak seçimleri heyecan içerisinde beklediklerini aktardı.

Dodurga Belediye Başkanlığı için yarışacak partiler belli oldu. Adayları ise henüz net değil. Seçimlerde yarışacak olan AK Parti'ye MHP destek verecek, İYİ Parti de CHP'nin desteğiyle seçime girecek. Yeniden Refah, Adalet Partisi ve Türkiye Değişim Partileri de kendi adaylarıyla seçime katılacak.

Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! Yeniden belde olan Dodurga'da sandık yarışı hızlandı

Diğer yandan seçimlerde partisinin adayı yarışacak olan Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, beldeye giderek vatandaşlardan destek istedi.

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