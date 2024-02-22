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Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ercan Özer Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Ercan Özer'in cenazesi, Ankara'da defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla görev yapan Ercan Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

Özer, 1974-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında aldığı görevin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla görev almıştı. Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 79 yaşındaki Özer'in cenazesi Doğramacı Ali Paşa Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özer'in naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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