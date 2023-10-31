Türkiye-Bulgaristan Diplomatik İlişkileri Konferansı Düzenlendi

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün inisiyatifi ile ve Sofya Üniversitesinin ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Bulgaristan Çarlığı ile kurduğu diplomatik ilişkilerin 100 yıllık dönemi gözden geçirildi. Konferansta, iki ülke arasındaki canlı siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler vurgulandı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün inisiyatifi ile ve Sofya Üniversitesinin ev sahipliğinde, "Bir Asır Öncesi Yeni Başlangıç– Bulgaristan ve Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 100 Yıllık Geçmişi" konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Bulgaristan Çarlığı ile kurduğu diplomatik ilişkilerin 100 yıllık dönemi gözden geçirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesi ile de düzenlenen konferansın açılışını Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Atanas Gercikov yaptı.

Gercikov, komşu Türkiye Cumhuriyeti ile 100 yıllık diplomatik ilişkilerin gerek İkinci Dünya Savaşı sırasında gerekse Soğuk Savaş döneminde bile sekteye uğramadığını vurgulayarak, "Günümüzde iki ülke arasında canlı siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler devam ediyor. 2023 yılının ilk 7 ayında (ticaret hacmi) 3,7 milyar avroya ulaşmış durumda." dedi.

Bulgar ve Türk karma bilim araştırma ekipleri Avrupa Birliği'nin (AB) sunduğu türlü ortak projelere katıldıklarını anımsatan Gercikov, "Son yıllarda Erasmus Programı üzerinden Türk öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile 700'ü aşkın proje gerçekleştirildi. Bulgar yüksek okul ve üniversitelerinde 600 civarında Türk öğrenci eğitim görüyor." diye konuştu.

Gercikov, Sofya Üniversitesindeki en eski kürsülerinden biri olan Türkoloji Kürsüsü'nün bu yıl kuruluşunun 71. yıl dönümünü kutladığını da aktardı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de konuşmasında, "Bugün Bulgaristan'ı, komşumuz ve müttefikimiz olmaktan ziyade yakın dostumuz ve kardeşimiz olarak görüyoruz. Bu dostluğun mimarı Mustafa Kemal Atatürk'tür." ifadelerini kullandı.???????

Konferansın ardından Sofya Üniversitesi Tören Salonu'nda, "Bol Söz Söylemeden Diplomasi" başlıklı, Türk devlet insanlarının son 100 yılda Bulgaristan'a yaptıkları ziyaretleri sırasında takdim ettikleri hediye ve belgelerden oluşan bir sergi açıldı. Sergide Bulgaristan Devlet Arşivleri, Vrana Sarayı ve Pravetz Şehir Müzesi'nden çeşitli örnekler yar aldı. ???????