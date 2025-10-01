Haberler

Türkiye-AB İklim Diyaloğu Toplantısı Brüksel'de Gerçekleşti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı için Brüksel'e gitti ve Avrupa Birliği İklim Komiseri ile iklim kriziyle mücadele projelerini görüştü.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı kapsamında, Avrupa Birliği İklim Komiseri Sayın Wopke Hoekstra ile bir araya geldik. Baş başa görüşmemiz sonrasında heyetlerimizin de yer aldığı toplantıda; iklim kriziyle mücadele sürecindeki projeleri ve yol haritamızı, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda yaptıklarımızı, hayata geçirdiğimiz İklim Kanunu'muzu ve hazırlığını sürdürdüğümüz Emisyon Ticaret Sistemi ile Yeşil Taksonomi'yi, iklim adaleti ve özellikle adil geçiş sürecinin kapsayıcılığını, ülkemiz için stratejik öneme sahip COP31 adaylığı çalışmalarımızı paylaştık. Sayın Komisere bu verimli görüşme için teşekkür ediyor, Türkiye ile AB arasındaki çevre ve iklim değişikliği ile mücadele alanında iş birliğini güçlendirmeyi temenni ediyorum. Kimsenin geride bırakılmadığı, daha adil bir düzen için her platformda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
