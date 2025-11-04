Türkiye, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Temsil Edildi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke beyanımızı da yapacağım 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Genel Kurul Toplantısı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile birlikte katıldık. Otuz yıl önce gerçekleştirilen ilk zirveden bu yana yaşanan demografik değişimler ve teknolojik dönüşümler, sosyal ilerlemeye yönelik küresel taahhüdün yenilenmesini elzem kılıyor. Bu doğrultuda düzenlenen Zirve, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasına ivme kazandırmak ve ortak çözümler geliştirmek açısından büyük önem taşıyor. Programın uluslararası iş birliklerini güçlendireceğine, kapsayıcı sosyal politikaları teşvik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.