Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Erdoğan'a çifte nişan verilecek

TÜRKLERİN kültür ve bilim kenti Semerkant'ta 11 Kasım'da 9'uncusu düzenlenecek 'Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çifte nişan verilecek. Üye ülkeler, Türk dünyasına hizmetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı', Özbekistan da 'Milli Nişan' takdim edecek.

Geçen yıl İstanbul'da yapılan 8'inci zirve ile kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Devletler Teşkilatı, bu yıl devlet başkanları seviyesinde Özbekistan'da toplanacak. 9'uncu Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi, Türklerin kültür ve bilim kenti Semerkant'ta 11 Kasım'da gerçekleşecek. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye; Türkmenistan ve Macaristan'ın ise gözlemci olduğu Türk Devletler Teşkilatı'nın bu yılki ana teması henüz kesinleşmiş olmasa da, ekonomi, ulaştırma ve ticaret, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ön planda olacak.