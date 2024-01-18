İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan tarihi uzay yolcuğu öncesi son mesaj: Allah'a ısmarladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek Türk astronot Alper Gezeravcı ile tarihi fırlatma öncesi görüntülü konuşma yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna saatler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'yla fırlatma öncesi görüntülü konuşma yaptı. Bakan Kacır'ın, görüşmede "Az önce bugün içerisinde kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA'dan onay alındığını bize ilettiler." ifadesi üzerine Alper Gezeravcı, "Mutabıkız Sayın Bakanım." ifadesini kullandı.

"MİLLETİMİZİN HAYALLERİNİ UFKUN ÖTESİNE TAŞIYACAK"

Bugün bu görevin gerçekleşmesini hep birlikte beklediklerini belirten Bakan Kacır, "Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Siz, her zamanki gibi çok hazırsınız." dedi. Bakan Kacır, "Allah'ın izniyle inşallah, hayırla gideceksiniz, milletimizin hayallerini ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya sonra da Türkiye'mize döneceksiniz. İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK HAZIRIZ"

Gezeravcı da dünkü gecikmenin işin doğasında olduğunu kaydederek, "Dünkü gecikmede gönül isterdi ki planlı ve zamanında gerçekleşsin ama bunlar zaten işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil, başından beri olabilecek her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek her türlü, bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Bu, şimdi değil bir yıl sonra da olsa zihnimiz, her şekliyle hazırız, fiziksel ve mental olarak." dedi.

Alper Gezeravcı, "Başta Cumhurbaşkanımız, sizler ve bütün milletimizin bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühleri için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'A ISMARLADIK"

Bakan Kacır, "İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun." ifadesini kullanırken, Gezeravcı "Allah'a ısmarladık" diyerek veda etti.

FIRLATMA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Dün fırlatmanın saatler kala teknik bir arıza nedeniyle ertelenmesinin ardından Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00: 49'de fırlatılması planlanıyor.

SpaceX tarafından yapılan açıklamada, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16.49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80" ifadeleri kullanıldı.