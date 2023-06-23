Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, EYT'lilerle bir araya geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olan Turgutlu Belediyesi personeliyle bir araya geldi. Başkan Akın, 'Siz karışmayacaksınız tazminatlara. Siz bize bildirin hesaplarına yatıracağız' dendi. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza inanmayacağız da kime inanacağız biz' dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi kapsamında emekli olan Turgutlu Belediyesi personeliyle bir araya geldi. Başkan Akın, "'Siz karışmayacaksınız tazminatlara. Siz bize bildirin hesaplarına yatıracağız' dendi. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza inanmayacağız da kime inanacağız biz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Eyt'den emekli olan Turgutlu Belediyesi personeliyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Başkan Akın söz konusu basın açıklamasında cuma günü itibarıyla kıdem tazminatlarının yüzde 25'inin hesaplara yatırıldığını söyleyerek, "Size söz verdiğim gibi yüzde 25'ini, ayın bu 25'inde ödeyeceğim demiştim. Bugün itibarıyla para hesaplarınızda. Topladığımız paranın tamamını adil bir şekilde yüzde 25'ini yatırdım. Bu kadar net söylüyorum; sizin kuruşunuz eksik yatmayacak. Ben, kimsenin hakkını yemem" diye konuştu.

Eyt'lilerin kıdem tazminatının ödenmesi konusunda hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaları da paylaşan Başkan Akın, şunları kaydetti:

"Kredi Garanti Fonu kredilerine başvurular başladığı gün Bakanımızın söylediği gibi listeyi gerekli yerlere ilettik, hesap numaralarınızı verdik. Gerekli müracaatlarımızı aldık. Bütün tedbirlerimizi alarak gönderdik. 'Siz karışmayacaksınız tazminatlara. Siz bize bildirin hesaplarına yatıracağız' dendi. Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza inanmayacağız da kime inanacağız biz?"

Eyt'lilere ödenecek kıdem tazminatlarıyla ilgili tedbir alınmaması yönünde gelen soru ve eleştirilere de yanıt veren Akın, şunları söyledi:

"2024 bütçemizi ağustos-eylül ayında yapıyoruz. Meclisimizden geçiriyoruz. Müneccim değildik, Eyt'i çıkaracaklarını bilmiyorduk. Bilsek tedbirini almaz mıyız? Bir tek bu belediye değil, Türkiye'deki bütün belediyeler aynı sıkıntıyı yaşıyor. Bütçemde EYT ile ilgili bir ödeme kalemi oluşturulmadı. Bize söylenmediği için oluşturulmadı. Normal emekliler için ayırdığımız bir bütçe var, EYT için ayırdığımız bütçe yok. Buna rağmen şartlarımızı zorluyoruz. Salihli Belediyesine verildi bu kredi, Salihli'ye verilen kredi bana niye verilmedi?"

Kıdem tazminatlarının ödeme planlaması hakkında da bilgi veren Akın, şunları dile getirdi:

"Söz vermiştim ayın 25'inde tazminatın yüzde 25'inde yatırdım. Bundan sonraki süreçte de ama özel banka ama devlet bankası olsun, bu krediyi almayla ilgili mücadelem devam edecek. Olağanüstü durumlar hariç gelen paramı size aktaracağım. Yüzde 25 olacak şekilde 4 taksitte ödeyeceğim. Daha erken olursa, krediyi hemen alabilirsem hemen ödeyeceğim. 'Ben bu sorunu her ne pahasına olursa olsun lehinize mümkün olduğu kadar kısa sürede çözeceğim' diyorum. Kenarda 1 lira bile olsa gününü beklemeden hesaplarınıza adil bir şekilde yatıracağım ama en kötü planlamamız şu; geriye kalan kıdem tazminatı alacaklarınız üç ay içerisinde eşit taksitlerle ödenecek. Şundan emin olun; tazminatlarınız, haklarınız neyse kuruşuna kadar hesaplanacak. Bu belediyede hiçbirinizin 1 lira alacağı kalmayacak."

EYT kapsamında emekli olan personelin dile getirdiği kıdem tazminatlarının eski taban fiyatından hesaplanmasıyla ilgili de açıklama yapan Akın, sorunun çözümü için milletvekilleriyle görüşeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bununla ilgili devlete bir öneride bulunacağım. Bu hesaplamalarda eğer eksiklik varsa bize de bunu tolere etme şansı verirlerse, kanunlarla düzenlerse belki de Türkiye'de herkesin mağduriyeti giderilebilir. Gerçek mağduriyet budur. Çözümüyle ilgili milletvekillerimize öneride bulunduracağım, belki o zaman bu mağduriyeti bir nebze olsun giderebiliriz."