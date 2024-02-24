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Turgut Altınok, DEM adayı hariç bütün rakiplerini tanıtım toplantısına davet etti

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, DEM Parti adayı hariç tüm rakiplerini 25 Şubat'ta düzenlenecek olan proje tanıtım toplantısına davet etti. CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusu...

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adayları çalışmalarına hız verirken Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Altınok, DEM Parti adayı hariç tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti.

GÖZLER MANSUR YAVAŞ'TA

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında proje tanıtım toplantısını 25 Şubat Pazar günü saat 12.00'da ATO Congresium'da gerçekleştirecek. Yerel seçimlerde gerçek bir demokrasi şöleni yaşanmasını isteyen Altınok, lansman öncesi özlenen medeni bir siyaset ortamı oluşturmak için tüm rakiplerini proje lansman törenine çağırdı. Davet edilen isimler arasında Altınok'un en büyük rakibi olarak gösterilen CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ta bulunuyor.

DEM ADAYINA DAVET GİTMEDİ

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerine davet gönderirken sadece DEM Parti'nin ABB eş başkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan'a davet göndermedi.

Haberler.com Haber Merkezi / Bilal Ceran - Politika

Turgut Altınok Mansur Yavaş Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

bu vatanı gerçekten bu haliyle seven vatanseverler kim olursa olsun demokrasi memokrasi fikir mikir özgürlüğü ayağına Cumhuriyeti yıkmak ülkeyi bölmek parçalamak düzeni değiştirmek isteyen hainlere muteber insan muamelesi yapmaz

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