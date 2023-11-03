Tunus Dışişleri Bakanı, Filistin'e yönelik saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası kuruluşlara Filistin halkına yönelik saldırıların derhal durdurulması için çağrıda bulundu. Ammar, BM, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği, Uluslararası Frankofon Örgütü ve Avrupa Birliği temsilcilerine mesaj gönderdi.

VELIKA Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Velika Kladusa kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kentteki derneklerin organize ettiği gösteriye katılan yüzlerce kişi İsrail'in saldırılarına son vermesi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Bizim Birliğimiz Derneği temsilcilerinden Denis Karajic, Velika Kladusa'nın Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade ederek, çocuk, kadın ve sivillerin öldürülmesinin durdurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Filistin halkına destek amacıyla kentteki 1 Mart İlköğretim Okulu duvarına Filistin bayrağı yansıtıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.