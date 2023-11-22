Tunç Soyer Hakkında İkinci Bir Soruşturma Daha Açıldı

KERİM UĞUR

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Nutuk'tan alıntı yaptığı konuşması nedeniyle Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'i eleştirdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında şimdi de "çan" soruşturması açıldı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Soyer, "Birileri anlaşılan belli düğmelere hepsine birden basmak istemişler. 14,5 yıl önce Seferihisar Belediyesi'nde göreve başladığımda yeni bir belediye binası vardı ben o belediye binasında hiç görev yapmadım. Öyle bir çanı hiç görmedim, öyle bir çanı Yunan Konsolosluğu'na hediye etmedim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Tunç Soyer hakkında; İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasının ardından bir soruşturma da Seferihisar Belediye Başkanı iken ilçede bulunan Tarihi Rum Kilisesi'ne ait çanın makamlara bildirilmeden Yunan Konsolosluğu'na verildiği iddiasıyla açıldı.

"ÇOK ÜZGÜN VE KIRGINIM"

Başkan Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan soruşturma ile ilgili bir kez de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı 5'inci oturumunda konuştu. Soyer, meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kişisel olarak üzülmemek mümkün değil. Çünkü o coşkuyu milyonların üzerinde büyük kutlamayı hep beraber yaşadık. Türkiye'ye dalga dalga yayılan bir umut oldu. Arkasından böyle bir soruşturmanın açılması çok üzücü. Ama ben inanıyorum bütün İzmir, bütün Türkiye bu tabloyu görüp değerlendirecektir. ve bu diliyorum ki bir cezayla sonuçlanmayacaktır. Buna tüm kalbimle inanmak istiyorum. Çünkü tarih boyunca benzer girişimler hep olmuştur ama hak yerini bulur diye düşünüyorum. O nedenle çok üzgün ve kırgın olduğumu bir kere daha söyleyerek bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum"

"HİÇ HABERİM OLMAYAN HİÇ BİLMEDİĞİM BİR KONUDA MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ"

Soyer, hakkında ikinci bir soruşturma daha açıldığını da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün başka bir soruşturma daha geldi. Doğrusu biraz tebessüm ettirdi bana ama sizlerle de paylaşmak isterim. Birileri anlaşılan belli düğmelere hepsine birden basmak istemişler. Gelen bilgilendirmede 'Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptığınız dönemde eski belediye binasında itfaiye birimince alarm çanı olarak kullanılan Tarihi Rum Kilisesi'ne ait çanın, başkanlık makamı önünde sergilendiği tarihi eser niteliğinde olduğu iddia edilen bu çanın yetkili makamlara bildirilmeden ve tarafınızca Yunan Konsolosluğu'na verildiği iddia edilmektedir' deniliyor ve benden bilgi belge isteniyor. 14,5 yıl önce Seferihisar Belediyesi'nde göreve başladığımda yeni bir belediye binası vardı ben o belediye binasında hiç görev yapmadım. Öyle bir çanı hiç görmedim, öyle bir çanı Yunan Konsolosluğu'na hediye etmedim. Hiç haberim olmayan, hiç bilmediğim bir konuda mülkiye müfettişleri soruşturma başlatmış. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak buna cevap vereceğim, gerçekten insan üzülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişliği gibi saygın bir kurum sadece nereden çıktığı belli olmayan bu tür dedikodular üzerinden soruşturma başlatıyor ki hakikaten üzülünecek bir tablo. Diliyorum ki Atamızla ilgili de böyle bir sorgulama böyle bir hesaplaşma asla yapılmayacaktır ve bu başlamadan bitecektir. Bunu da en kalbi içten dileklerimle diliyorum"