Tunç Soyer, CHP lideri Özel'le bir araya geldi: İzmir'deki seçim için endişeliyim

CHP'nin İzmir'de yeniden aday göstermediği Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü. Görüşme sonrası gözlerin çevrildiği Soyer, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"YEREL SEÇİM İLE İLGİLİ ENDİŞELERİMİ İLETTİM"

Soyer yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İşte Tunç Soyer'in o paylaşımı;