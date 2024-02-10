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Tunç Soyer, CHP lideri Özel'le bir araya geldi: İzmir'deki seçim için endişeliyim

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Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirdi. Soyer, konuyla ilgili açıklamasında "İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim" dedi.

CHP'nin İzmir'de yeniden aday göstermediği Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü. Görüşme sonrası gözlerin çevrildiği Soyer, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"YEREL SEÇİM İLE İLGİLİ ENDİŞELERİMİ İLETTİM"

Soyer yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İşte Tunç Soyer'in o paylaşımı;

Tunç Soyer, CHP lideri Özel'le bir araya geldi: Seçim için endişeliyim

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Özgür Özel Tunç Soyer Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ahmet Gültekin:

İzmir CHP’nin kalesidir başka bir partinin orada kazanması imkansıza yakın bir şeydir.

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Mark Kolçak:

Ceket yıkımak.. ütülemek.. temizlemek.. çok masraflı ve zor bir şeydir. Ceket yerine hırka giymek daha manalısı olabilir. Hırka fermuarlı yerine düğmeli olsa dahada manalı olabilir. Çünkü yaşlı birisi bile ufak tefek dal parçaları ile DÜĞME yapıp hırkasını tamir yapabilir parası olmasa bile.

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TC Mustafa Akgül:

hep ben hep ben niye hep sen. yeni seçilen çok iyi biri olmayabilir eh parti seçmiş al birini vur ötekinede senin görevin canla başla çalışıp partinin gösterdiği adayı kazandırmak olmalı

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