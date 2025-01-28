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Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında İmralı süreci ile ilgili konuştu. Hatimoğulları, ikinci İmralı görüşmesine ilişkin "Öcalan son görüşmede heyetimize Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını belirtmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti heyetinin 4.5 yıl aranın ardından İmralı'ya iki ziyaret gerçekleştirmesiyle devam etti.

BEKLENEN ÇAĞRI GELMEDİ

DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretinin ardından teröristbaşı Öcalan'dan beklenen terör örgütüne silah bırakma çağrısı ise henüz gelmedi.

"BÜTÜN HALKLARIN BEKLEDİĞİ KONU"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık grup toplantısında ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili detayları açıkladı. "Hepimizin merakla beklediği ikinci İmralı görüşmesi gerçekleşti" diyen Hatimoğulları, İmralı görüşmesinden çıkan yol haritasının bütün halkların merakla beklediği bir konu olduğunu belirtti.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN MESAJI

Öcalan'ın ikinci görüşmede çalışmalarına devam ettiğini ve tarihsel bir dönemden geçildiğini söylediğini ifade eden Hatimoğulları, "Öcalan son görüşmede heyetimize Bahçeli'nin yaklaşımının 'devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile' olacağını belirtmiştir" diye konuştu.

"ÖCALAN'IN ÇAĞRISI NET"

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının net olduğunu bildiren Hatimoğulları, "Türkiye'yi demokrasi zeminine çekmek krizlerden kurtarmanın tek çaresidir." dedi.

Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıYurdagül Özel:

Bu ne cüret! Ne demek mesajı mecliste paylaşılıyor!

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Bunlar Devlet Bahçeli ile dalga geçiyor. Sn Bahçeli diyor ki çıkın ve deyin ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne sadık kalacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir partisiyiz diyeceksiniz yoksa gerisi Tufan

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Haber YorumlarıDemir Acer:

somut adim suriyeye askeri operasyon nokta

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

Eee ne demek istemiş ben birşey anlamadım ..anlayan varmi. yok arkadaş bunların kafasını koparacaksin,adam hala bir çağrı yapmıyor.

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

otel yangınında vefat edenler (mekanları cennet olsun) için göz yaşı döken bahçeli yaklaşık 50 bin şehit ve ailesi için katilleri serbest kaldın diyor. bu nasıl bir ikiyüzlülüktür.

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Haber YorumlarıÖzkan Akgül:

Bahçeli bu gidişle bu iktidarı devirir

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Haber Yorumlarıİbrahim Efe:

Bu Ne Güzel Türkiye! Terorist Başı adamın mesajları milletin meclisinin salonlarında okunuyor?

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Haber YorumlarıÖzgür Özer:

Akp diğer taraf seçimi kazanırsa terörist başını serbest bırakacaklar diyordu, sisi ile görüşecekler diyordu, hain bunlar diyordu ama hepsini yaptı maaşallah…

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Gidip mektubu mhp genel merkezine verin muhattap orası

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