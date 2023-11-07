TÜGVA Görele Temsilciliği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Görele Temsilciliği tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

İlçe Temsilcisi Aydın Geveze, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Filistin'de insanlık dışı bir katliam yaşandığını söyledi.

Geveze, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, "Kudüs'ün dünya için ne kadar önemli olduğu bilgisini aktarmaya çalışıyoruz. Filistin'de insanlık dışı bir katliam yaşanmaktadır. Bizlerde elimizden geldiğince herkesi bu konuda bilgilendirip, bilgi sahibi etmeye çalışıyoruz." dedi.