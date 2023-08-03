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Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler belli oldu

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Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ise, görevine devam edecek.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ise, görevine devam edecek.

KOMUTA KADEMESİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu.

KARA VE HAVA KOMUTANLIĞINA ATANAN İSİMLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ise, görevine devam edecek.

Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler belli olduKara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler belli olduHava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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