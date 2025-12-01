Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Ankara 19. İdare Mahkemesi'nin, 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra Subay Andı'nı okumaları nedeniyle ihraç edilen teğmenlerin komutanı Albay Mustafa Alper Topsakal hakkındaki Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesilmesine yönelik kararın iptaline hükmedildiği bildirildi.

Topsakal'ın avukatı Cengiz Demirtaş, yaptığı yazılı açıklama, "30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nda icra edilen mezuniyet ve sancak devir teslim töreni sonrasında yaşananlar nedeniyle hakkında Tsk'dan ayırma cezası verilen müvekkilim Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal için açılan iptal davasında idare mahkemesince ayırma cezası işleminin iptaline karar verilmiştir." dedi.

Albay Mustafa Alper Topsakal

"CEZANIN İDARE MAHKEMESİNCE İPTALİ SON DERECE KIYMETLİ"

Demirtaş, açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne askeri öğrencilik yılları dahil 32 yıla yakın üstün bir vazife ve disiplin anlayışıyla hizmet eden, terörle mücadele görevlerinde uzun yıllar fedakarca görev yapan bu kahraman subay hakkındaki hukuka aykırı ayırma cezasının idare mahkemesince iptaline karar verilmesi son derece kıymetlidir.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal'ın yeniden TSK saflarında fedakarca hizmetine devam edecek olması nedeniyle büyük bir mutluluk duymaktayız. Müvekkilimin, hakkındaki kararın gereği olarak Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevine geri döndüğünde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanı, milleti ve devleti için fedakarlıkla ve sadakatle çalışmaya devam edeceğinin bilinmesini isteriz."

5 TEĞMEN 31 OCAK'TA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Kara Harp Okulu'nun 2024'teki resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıçlarını kaldırarak yemin eden teğmenler Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu ile beş diğer teğmen "kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ardından da 31 Ocak'ta ihraç edilmişti.

MSB kaynakları, basına verdikleri geçmiş demeçlerde soruşturmanın okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirtmiş, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz" demişti.

Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Yemine liderlik eden Ebru Eroğlu, savunmasında subay yeminini resmi törende okutma talebini "silsileyi bozmadan sıralı amirlerine ilettiğini" ancak kendilerine Harp Okulları yönetmeliğinin değiştiği ve bu sebeple tören esnasında andı okuyamayacaklarının tebliğ edildiğini söylemişti.