Trump: Washington 14 Günde Suçsuz Bölge Olacak

ABD Başkanı Donald Trump, " Washington, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 'kamu güvenliği acil durumu' ilan etmesinin ardından kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını açıkladı. Trump, ayrıca diğer tüm suç kategorilerinde de büyük düşüşler yaşandığını kaydetti.

Trump, "Washington, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak" ifadelerini kullandı.