Trump: Washington 14 Günde Suçsuz Bölge Olacak

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da ilan ettiği kamu güvenliği acil durumu sonrası araç gasp suçunun %87 azaldığını açıkladı. Trump, kentteki diğer suçların da büyük oranda düştüğünü belirterek, Washington'un 14 gün içinde suçsuz bölge olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, " Washington, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 'kamu güvenliği acil durumu' ilan etmesinin ardından kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını açıkladı. Trump, ayrıca diğer tüm suç kategorilerinde de büyük düşüşler yaşandığını kaydetti.

Trump, "Washington, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
