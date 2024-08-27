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Trump: Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesi dünya savaşına neden olabilir

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ABD eski Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına yol açabileceğini söyledi. Trump, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin dünyadaki karmaşanın başlangıcı olduğunu savundu ve III. Dünya Savaşı uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri sürdü. Trump, " Ukrayna'da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. 3'üncü Dünya Savaşı çıkacak" dedi.

Detroit'te ABD Ulusal Muhafızları Derneği konferansında konuşan Trump, dünyanın birçok yerindeki mevcut karmaşanın ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle başladığını savundu.

"Amerikan tarihinin en utanç verici günü"

ABD'nin Afganistan'dan çekildiği günü Amerikan tarihinin en utanç verici günü olarak tanımlayan Trump, bu gelişmenin dünyanın dört bir yanında çatışmaları tetiklediğini söyledi. Afganistan'dan çekilme utancının ABD'ye duyulan güveni yerle bir ettiğini vurgulayan Trump, "Bu yüzden Rusya, Ukrayna'ya girdi. İsrail'deki 7 Ekim saldırısı da bu yüzden oldu. Bize saygı duyulmaması bu yüzden. Bize saygı duyulmuyor" dedi.

Trump, "Onurlu ve güçlü bir şekilde çekilmemiz gerekiyordu. Bagram Hava Üssü'nün asla bırakılmaması gerekiyordu. Burası dünyanın en büyük hava üslerinden biri, Çin'in nükleer silah ürettiği yerden bir saat uzaklıkta. Burayı bıraktık, her şeyi bıraktık. Burayı Çin devraldı. Burası şimdi Çin kontrolünde, bunu hayal edebiliyor musunuz?" dedi.

"Afganistan dünyanın en büyük silah satıcılarından biri oldu"

ABD'nin Afganistan'da 85 milyar dolar değerinde silah ve askeri malzeme bıraktığını vurgulayan Trump, "Afganistan'ın dünyanın en büyük silah satıcılarından biri haline geldiğini biliyor musunuz? Bizim ahmak bir şekilde geride bıraktığımız silahları satıyorlar. 85 milyar dolar değerinde yeni tanklar, uçaklar ve hatta dürbünleri geride bıraktık. Gece görüş kapasiteleri olmadığı için geceleri savaşamıyorlardı. Şimdi savaşabiliyorlar. Buna inanmak mümkün değil. Böyle bir şeyin ülkemizin başına gelmesine izin veren bu insanlar ahmak. Dünyanın her yerinde alay konusu olduk" dedi.

3'üncü Dünya Savaşı uyarısı yaptı

Trump, "Tüm dünya karmaşa içinde. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapılmazsa III. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalacağız. Nükleer güç ve mevcut diğer kapasiteler nedeniyle bu, önceki dünya savaşlarına da benzemeyecek" dedi.

Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri süren Trump, " Ukrayna'da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. 3'üncü Dünya Savaşı çıkacak" diye konuştu.

Başkanlığı döneminde savaşları önlediğini ve Amerikan askerlerinin zarar görmesini engellediğini vurgulayan Trump, Türkiye-Suriye sınırındaki 5 bin Amerikan askerine çekilme emri verdiğini hatırlattı. Trump, "Bir generalimizi arayarak, bir tarafta 400 bin diğer tarafta 300 bin kişilik bir ordu varken aradaki 5 bin asker iyi bir işlev görebilir mi diye sordum. "İyi olmayacak efendim" dediler. Onları derhal çekmelerini söyledim" dedi.

"Mühimmatımız kalmadı"

ABD'nin tüm mühimmatını Ukrayna başta olmak üzere başka ülkelere verdiğini ve mühimmatının tükendiğini söyleyen Trump, "Mühimmatımız kalmadı. O kadar çok füzemiz vardı ki hepsini kullanabilir miyiz bilmiyorduk. Depolarımızın tamamı dolduğu için yeni depolar organize ediyorduk. Şimdiyse yeniden hiç mühimmatımızın kalmadığı bir noktaya geldik" dedi.

"NATO'da asgari savunma harcaması yüzde 3'e çıkarılmalı"

ABD'nin savunma harcamalarıyla NATO'da diğer ülkelerin oluşturduğu açığı kapatmaya çalıştığını vurgulayan Trump, başkanlığı döneminde NATO üyesi ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 3'ünü savunmaya harcamaları için ısrarcı olacağını söyledi. Trump, "Müttefiklerimiz üzerlerine düşen yükü adil bir şekilde üstlenmek zorunda. Ordularına GSYH'nin yüzde 2'sinden çok daha az harcama yapan tüm NATO üyesi ülkeler, bizim güçlerimizi zor durumda bırakıyor. Oluşan açığı ödeyen taraf, yardımcı olan taraf biz oluyoruz. Tehditleri bertaraf etmek için NATO üyesi her ülkenin yüzde 3 harcama yapması konusunda ısrarcı olacağım" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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