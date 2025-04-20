Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın bu hafta iki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmasını umduğunu ifade etti.

"UMARIM RUSYA VE UKRAYNA BU HAFTA BİR ANLAŞMA YAPAR"

Trump, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar. Böylece her ikisi de gelişmekte olan ABD ile büyük işler yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacak" dedi.

RUSYA, PASKALYA DOLAYISIYLA UKRAYNA'DA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirmişti. Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." demişti.

ZELENSKİY ATEŞKESİN UZATILMASINI ÖNERMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Putin'in açıklamasına, "Eğer gerçekten tam bir ateşkes hakim olursa, Ukrayna bu ateşkesin Paskalya'nın bittiği 20 Nisan'dan sonraya uzatılmasını öneriyor." sözleriyle karşılık vermişti.