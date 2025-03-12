Trump: 'Rusya'nın da ateşkesi kabul etmesini sağlamalıyız'

ABD Başkanı Donald Trump, " Rusya'nın da ateşkesi kabul etmesini sağlamamız gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Aziz Patrick Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkes süreci, ABD-İrlanda ticari ilişkileri ve NATO'nun geleceği ele alındı.

Trump, Ukrayna'nın 30 günlük ateşkesi kabul ettiğini hatırlatarak, "Şu anda barış için önemli bir noktadayız. Şimdi Rusya'nın da ateşkesi kabul etmesini sağlamamız gerekiyor. Eğer bunu başarırsak, bu korkunç savaşın sona ermesine giden yolun yüzde 80'ini kat etmiş olacağız" dedi.

"Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş hiç yaşanmazdı"

Ateşkese yönelik olumlu mesajlar aldığını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Trump, "Bu çok ciddi bir durum. Bu savaş asla olmamalıydı. Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş hiç yaşanmazdı" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı James David Vance ise ABD'nin bu süreçteki rolüne dikkat çekerek, "Önümüzdeki günlerde Ukrayna ve Rusya temsilcileriyle hem telefon hem de yüz yüze görüşmeler yapacağız. Rusya'nın nasıl bir yanıt vereceğini yakında göreceğiz" dedi.

"Avrupa Birliği bize karşı çok sert davrandı"

ABD ve İrlanda arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Trump, İrlanda'nın özellikle ilaç sektöründeki yatırımlarının önemine dikkat çekerek, "İrlanda, ABD'nin ilaç şirketlerini kendi topraklarına çekerek çok akıllıca hareket etti. Vergi avantajlarıyla şirketleri kendine çekmeyi başardılar" ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin bu konuda daha adil bir ticaret dengesi oluşturması gerektiğini vurgulayarak, "ABD uzun yıllardır kötü yönetildi. Avrupa Birliği bize karşı çok sert davrandı. Bundan sonra ticaret politikalarımızda karşılıklı bir denge sağlanmalı" dedi.

"NATO üyeleri ödemelerini yapmazsa ABD olarak onları savunmak için hiçbir şey yapmayacağım"

NATO'nun geleceğine de değinen Trump, NATO'nun daha adil bir finansman yapısına kavuşması gerektiğini belirterek, "NATO üyeleri ödemelerini yapmazsa ABD olarak onları savunmak için hiçbir şey yapmayacağım. NATO'ya ilk katıldığımda birçok ülke yükümlülüklerini yerine getirmiyordu. Ben onların ödeme yapmasını sağladım" dedi.

Trump, NATO'nun küresel güvenlik açısından önemli bir yapı olduğunu ancak ABD'nin bu yükü tek başına taşımayacağını vurguladı. İrlanda'nın NATO'ya katılmasıyla ilgili soruya ise Trump, "Bu tamamen İrlanda'nın vereceği bir karar" yanıtını verdi.

"AB bize nasıl davranıyorsa, biz de onlara öyle davranacağız"

Trump, Avrupa Birliği'nin ABD'ye yönelik ticari uygulamalarını eleştirerek, "AB, ABD'den faydalanmak için kuruldu. Avrupa, bizim tarım ürünlerimizi ve arabalarımızı almak istemiyor ama biz onların ürünlerini alıyoruz. Bu adil değil. AB bize nasıl davranıyorsa, biz de onlara öyle davranacağız" dedi.

Özellikle Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yönelik gümrük vergisi getirme seçeneğini masaya yatırdıklarını belirten Trump, "Milyonlarca Avrupa arabası ABD'ye geliyor ama bizim arabalarımızı kabul etmiyorlar. Eğer bu durum değişmezse, sert önlemler alacağız" dedi.

İrlanda Başbakanı Martin ise ABD-İrlanda ticaretinin iki yönlü bir ilişki olduğunu belirterek, "İrlandalı şirketler de ABD'de büyük yatırımlar yapıyor. Ryanair ve Aircap gibi İrlandalı şirketler Boeing ile önemli anlaşmalar imzaladı. İrlanda, ABD'ye 700'den fazla şirketle katkıda bulunuyor" dedi.

"Biz her zaman iki devletli çözümün ideal olduğunu düşündük"

Gazze'deki insani kriz ve Filistin meselesi de gündeme geldi. Ülkesinin Filistin'i tanıyan üç Avrupa ülkesinden biri olduğunu hatırlatan Martin, "Biz her zaman iki devletli çözümün ideal olduğunu düşündük. Temel hedefimiz barışı pekiştirmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak" dedi. - WASHINGTON