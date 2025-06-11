Trump, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların Görev Süresini Açıkladı

Trump, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların Görev Süresini Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki olaylara müdahale etmek üzere bölgeye gönderilen Ulusal Muhafızların, tehlike tamamen ortadan kalkana kadar görevde kalacağını duyurdu. Trump, kentteki güvenlik sorunlarını eleştirerek, 'Los Angeles'ı biz devreye girmeden önce kimse yönetemedi' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların tehlike ortadan kalkana kadar şehirde görevlerini sürdüreceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Los Angeles'ta devam eden olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Los Angeles'taki olaylara müdahale edilene kadar kent ve eyalet yönetimlerinin hiçbir adım atmadığını öne sürerek bölgedeki Demokrat yöneticileri eleştirdi. Trump, " Los Angeles, biz devreye girene kadar adeta kuşatılmıştı. Polis durumu kontrol altına alamıyordu. Polis şefi bunu üç gece önce televizyonda dile getirdi. Ellerinden geleni yaptılar ama olayları yönetemediler. Eyalet yönetimi Ulusal Muhafızları çağırmadı, sonunda biz onları gönderdik" dedi.

Trump Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların ne zaman çekileceğine dair ilişkin olarak "Tehlike tamamen ortadan kalkana kadar. Tehlike geçtiğinde ayrılırlar" ifadelerini kullandı. Kentteki yıkım ve kundaklama olaylarının kendileri müdahale edene kadar devam ettiğini belirten Trump, "Eğer biz destek göndermeseydik, Los Angeles bugün yerle bir olmuş olurdu. Los Angeles'taki şiddeti ben durdurttum" açıklamasında bulundu.

Trump, Ocak ayında Los Angeles'ta çok sayıda evin yandığı büyük çaplı yangınlara değinerek, eyalet yönetiminin o dönemde görevini yerine getirmediğini savundu ve kendisinin 'suyun ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmasını' sağladığını ifade etti.

Gösterilerin bugün itibarıyla bir miktar yatıştığını kaydeden Trump, buna rağmen güvenlik güçlerinin görevine devam edeceğini ve olası şiddet olaylarına müdahale edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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