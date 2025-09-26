Trump'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: O da bunun farkında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin, Gazze'de yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"KATLİAMLARIN SONLANDIRILMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gazze'deki katliamları sonlandırma iradesinin ortaya konulması açısından buluşmamız çok çok önemliydi. Sayın Trump toplantıda Gazze'deki çatışmaların son bulmasını, kalıcı barışa ulaşmanın gerekliliğini ifade etti. Biz de Gazze'de ve Filistin'in tamamında önce ateşkese, sonra da kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık. Orada bir anlayış birliği oluştu" dedi.

"O DA BUNUN FARKINDA"

Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin önerilerini de dile getirdiklerini belirterek, "İki devletli çözümün bölgede kalıcı barışı sağlayacak formül olduğunu, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ifade ettik. Sayın Trump da mevcut durumun böyle devam edemeyeceğinin farkında. Türkiye olarak temel hedefimiz, Gazze'deki katliamların bir an önce sona ermesidir. Çocukların, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybettiği bir tabloyu güvenlik gerekçesiyle açıklamak mümkün değildir. Kimsenin şüphesi olmasın, Gazze'ye kalıcı ve adil barış gelene kadar bu meseleyi gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İ TANIYAN ÃœLKE SAYISI 150'NİN ÃœZERİNE ÇIKTI"

Konuşmasının devamında Filistin'i tanıyan ülke sayısı 150'nin üzerine çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere, 10 Batılı ülke daha Filistin'i tanıdıklarını açıkladı. Özellikle Güvenlik Konseyi üyesi bu iki ülkenin tanıma kararları tarihi niteliktedir. Bu noktaya gelinmesinde şüphesiz biz, ve bizim gibi tarihin doğru tarafında duran ülkelerin diplomatik gayretlerinin büyük etkisi oldu. Böylece Filistin'i tanıyan ülke sayısı 150'nin üzerine çıktı. İki devletli çözüme verilen desteğin hem nitelik hem de nicelik olarak artması fevkalade önemlidir. Ancak bu desteğin sahaya yansıması için uluslararası toplumun kararlı bir şekilde hareket etmesine ve tedbir almasına ihtiyaç var. İsrail, attığı pervasız adımlar ve işgal politikalarıyla bu çabaları boğmayı amaçlamaktadır. Takip ettiğiniz üzere ben de hem Genel Kurul'a hitabımda hem Amerikan Başkanı Sayın Trump'la Gazze konulu toplantımızda hem de Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenen konferansta münhasıran, bu hususa dikkat çektim. Biz bu yöndeki gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.