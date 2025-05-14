Trump, Katar'da Rusya-Ukrayna Savaşı İçin 'İyi Haberler' Bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Thani ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili yakında "iyi haberler" olabileceğini belirterek, "Bugün, belki yarın, hatta belki de cuma günü oradan oldukça iyi haberler çıkacağını düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ikinci ayağı Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Trump'ın uçağına Katar'a ait F-15 savaş uçakları eşlik etti. Trump'ı Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Thani karşıladı. Trump ve Katar Emiri Al-Thani, daha sonra Emirlik Divanı'na geçti. Trump'ın konvoyuna develer ve Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Cybertruck araçları da eşlik etti. İki lider, saraydaki resmi karşılama töreninin ardından görüşmeye geçti.

Katar Emiri Al-Thani, ABD-Katar ilişkilerini yatırımdan enerjiye ve askeri iş birliğine kadar her alanda güçlendirebilecek ziyaretten dolayı "çok heyecanlı" olduğunu söyledi. Al-Thani, "Başkan Trump, sizi yıllardır tanıyorum. Sizin bir barış adamı olduğunuzu biliyorum. Bu bölgeye barış getirmek istediğinizi biliyorum. Bu sefer akıllıca bir şey yapıp barışı getirebileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı. Al Thani, yatırım, enerji, askeri ve güvenlik iş birliği konuları ile bölgedeki barış çabalarını görüşeceklerini ifade etti.

"Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yakında iyi haberler olabilir"

Trump ise görüşmede Katar ile barış çabalarında "en üst düzeyde" çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Trump, "Her şey için ve özellikle dostluğumuz için teşekkür etmek istiyorum. Çok sadık, güzel bir dostluk. Sadece burada değil, Rusya-Ukrayna konusunda da bize yardımcı olmak için çaba sarf ettiğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yakında "iyi haberler" olabileceğini düşündüğünü söyledi. Trump, "Bugün, belki yarın, hatta belki de cuma günü oradan oldukça iyi haberler çıkacağını düşünüyorum, ama bunu göreceğiz" dedi. Lüks sarayın mimarisine hayran kalan Trump, "Yaptığınız iş eşsiz. Buna baktığınızda çok güzel görünüyor. Bir inşaatçı olarak mükemmel mermer görüyorum" şeklinde konuştu. Trump ayrıca develerin eşlik ettiği karşılama töreni için teşekkür ederek, "Uzun zamandır böyle develer görmemiştim" dedi.

Trump, 2003'te eski Başkan George W. Bush'un ardından Katar'ı ziyaret eden ikinci ABD başkanı oldu. - DOHA