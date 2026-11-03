Trump, İsrail'e yılda 4 milyar dolarlık yardımın yıl sonunda kesileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, " İsrail'e 4 milyar dolar veriyorduk, halen veriyoruz. Ama yıl sonunda bu yardım kesilecek. Çünkü buna ihtiyaçları yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler için oy kullanma işlemi devam ederken ABD merkezli Fox News televizyonundaki Fox and Friends programına katılarak görev süresindeki icraatları ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bütün dünyada alay konusuyduk"

Programda seçim günü seçmenlere son mesajının ne olduğu sorusuna Trump, "Amerika'yı büyük tutmalıyız. Şu anda büyük bir ülkeyiz. İki yıl önce korkunç durumdaydık. Bütün dünyada alay konusuyduk. Diğer ülkelerin liderleri bizi ciddiye bile almıyordu. Aptal olduğumuzu düşünüyorlardı. Şimdi ise çok gözdeyiz. Dünyanın en gözde ülkesiyiz. Herkes bize saygı duyuyor" dedi.

ABD'nin ihracatta şimdiye kadarki en iyi rakamlara ulaştığını ve yeniden üretim yapan bir ülke haline geldiğini söyleyen Trump, "Gümrük vergileri muazzam sonuçlar getirdi. Az önce 40 milyar dolarlık bir plan açıklandı. Yılda 200 bin otomobil üretilecek. Toyota geliyor. Ford büyüyor. General Motors büyüyor. Diğer otomobil şirketleri de akın ediyor çünkü gümrük vergisi ödemek istemiyorlar. Daha önce kimsenin görmediği bir gelişme yaşıyoruz. Buna Çin ve diğer ülkeler de dahil" dedi.

"Orta Doğu'da bir yardımcımız var, o da İsrail"

ABD'de yükselen İsrail karşıtlığına ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "İsrail ile ortaklık açısından muazzam bir ilişkimiz var. Orta Doğu'yu kontrol altında tutmak için muazzam bir askeri gücümüz var. Tam kontrol bizde ve Orta Doğu'da bir yardımcımız var, o da İsrail. Biliyorsunuz, biz büyüğüz onlar küçük. Bize 'Büyük Şeytan', onlara da 'Küçük Şeytan' diyorlar. Amerika'ya ölüm sloganları atıyorlar. Çok güçlü bir ilişkimiz oldu ama meselenin özü göç. Obama döneminde Orta Doğu'dan çok sayıda insan geldi. Yahudilerden nefret eden insanlar geldi ve bu durum yaygınlaştı. Bu korkunç bir şey" dedi.

Bu durumun Avrupa'da da yaşandığını söyleyen Trump, "Fransa'ya bakın. Cumhurbaşkanı Macron'a söyledim. Kendisi benim dostum. Onunla ilk kez yaklaşık 11 yıl önce tanıştım. Çok iyi bir ilişkimiz vardı ama ona, 'Ülkenizi kaybedeceksiniz' dedim. Çünkü herkes Orta Doğu'dan geliyordu. Eskiden kiliselerin olduğu yerlerde şimdi camiler var. On, on beş yıl içinde büyük ölçüde Müslüman bir ülke haline gelecekler" ifadelerini kullandı.

"Artık İsrail'e ödeme yapmayacağız"

ABD'nin İsrail'e yardımlarına da değinen Trump, "(İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu ile bir anlaşma yaptık. İsrail'e yılda 4 milyar dolar veriyoruz. Aylar önce bu ödemeleri durdurma konusunda anlaştık. Onlar da bunu kabul ediyor. Çünkü artık çok başarılı bir ülke durumuna geldiler ve buna ihtiyaçları yok. Artık İsrail'e ödeme yapmayacağız. Bu gereksiz bir harcama. Elbette ihtiyaç duyarlarsa İsrail'e yardım ederiz. Çok iyi bir müttefik oldular" dedi.

Sunucunun "İsrail'e artık 4 milyar dolarlık silah vermeyeceğinizi mi söylüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Trump, Orta Doğu'da kontrolün tamamen kendilerinde olduğu karşılığını verdi. Trump, "Hürmüz'deki ticaret üzerinde tam kontrol sahibiz. Hürmüz ticaretini tamamen kontrol ediyoruz. Kimse bunun mümkün olduğunu düşünmüyordu. Donanmamız, ablukamız, ordumuz inanılmaz" dedi.

"Çin yapımı teçhizatla doluydular"

ABD'nin sahip olduğu askeri teknolojilerden övgüyle söz eden Trump, "İran'ın bize fırlattığı bütün füzeler okyanusun dibini boyladı. Bunu başka kim yapabilir? Beş, altı yıl önce kimse bunu yapamazdı. En iyi teçhizata sahibiz. Venezuela'ya bakın. Orayı ele geçirdik. Çin yapımı teçhizatla doluydular. Venezuela güçlü bir orduya sahipti. 48 dakikada ele geçirdik. Teçhizatları çalışmadı. İçeri girdik. Buna 'sessiz ve şiddetli' diyorlar. Kimse böyle bir şeye şahit olmadı. Karşımızdakiler profesyoneldi. Uzun yıllardır farklı savaşlarda mücadele etmiş bir Venezuelalı general vardı. 'Hayatımda böyle bir şey görmedim' dedi. Bizi karşılamaya tamamen hazırlardı. Uçaklar uçak gemilerinden havalanmaya başladı. Geldiğimizi biliyorlardı. Ama yapabilecekleri hiçbir şey yoktu" dedi.

"İran'da çok sayıda insanı öldürmek istemiyorum ama gerekirse bunu yapmak zorunda kalacağız"

Seçimlerden sonra İran konusunda neler yaşanacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Göreceğiz. İran'da çok sayıda insanı öldürmek istemiyorum ama gerekirse bunu yapmak zorunda kalacağız. Yine de bunu yapmak istemiyorum" dedi.

ABD'nin Venezuela'dan elde edilen petrol gelirleriyle savaşın maliyetini yakında yüz katıyla çıkaracağını söyleyen Trump, "Ganimet galibin hakkıdır. İran'da da aynı şey olabilir. Hatta bir bakıma daha iyi olabilir. Çünkü İran'ın nükleer silah tehdidi vardı" dedi.

İran'ın "başının ezildiğini" ifade ettiği açıklamalarında Trump, "Artık donanmaları yok. 159 gemileri vardı, füzeleri vardı. Bütün gemileri yok edildi. 288 uçakları vardı. Bütün uçakları İran'daki pistlerin üzerine saçılmış küçücük parçalar haline geldi. Uçakları kalmadı. Hava savunmaları da yok. Dün gece birkaçını daha imha ettik. Sadece küçük bir saldırıydı, savaş değildi. Bir hava savunma tesisi inşa etmişlerdi. İnşası yaklaşık iki ay sürdü. Yapılmasını izledik ve tamamlanır tamamlanmaz dün gece vurduk" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını ve bunu gözetim altında tuttuklarını söyleyen Trump, "Her şey kontrolümüzde. Ama bu gerçek anlamda bir savaş değil. Ateş etmiyoruz. Savaş dediğiniz, Rusya ile Ukrayna arasında gördüğünüz şeydir. İşte o bir savaş. İkinci Dünya Savaşı gibi, sürekli çatıştığınız bir durumdur. Çatışmaya ara verecek zamanınız bile olmaz. Biz ise İran'ı tamamen istediğimiz noktaya getirdik. Onların işini tamamen bitirebiliriz ya da insaflı davranıp savaşta ölecek binlerce insanın yaşamasına izin verebiliriz" dedi.

"Kanada ile çok yakında anlaşma yapacağız"

Hürmüz Boğazı'ndan daha önce görülmemiş miktarda petrol geçtiğini söyleyen Trump, sunucunun "fakat gübre ve doğal gaz geçmiyor" şeklindeki itirazına, "Onu da hallederim. Gübre istiyorsan oradan istediğin kadar gübre getiririm" ifadeleriyle karşılık verdi. Trump, Kanada'nın ABD'ye gübre tedarik edeceğini ve ülkenin gübre sıkıntısı olmayacağını da sözlerine ekledi. Trump, "Kanada ile çok yakında anlaşma yapacağız çünkü Kanada çok iyi bir ülke. Harika bir anlaşma yapacağız" dedi.

"Buna ihtiyaçları yok"

Programda İsrail'e yardımların kesilmesine ilişkin açıklamalarına netlik getirmesi istenen Trump, "İsrail'e 4 milyar dolar veriyorduk, halen veriyoruz. Ama yıl sonunda bu yardım kesilecek. Çünkü buna ihtiyaçları yok" dedi.

İsrail'e yardımların siyasi açıdan zorlu bir konu olduğunu da itiraf eden Trump, "Çünkü insanlar, 'Neden herkese 4 milyar dolar vermiyoruz?' diye soruyor. İsrail bizim bir numaralı müttefikimiz. Onlara herkesten fazla yardım ediyoruz. Ama artık buna ihtiyaçları yok. Bunu yıllardır yapıyoruz ama İsrail çok gelişen, refah içindeki bir ülke. Buna ihtiyaçları yok. İhtiyaçları olsaydı yardımın devam etmesini söylerdim" dedi.

Konuyu Netanyahu'nun bizzat gündeme getirdiğini de söyleyen Trump, "Kendisi, 'Bence yardım almamamız daha uygun olur' dedi. Çünkü bunun kendilerine yöneltilen eleştirilerden biri olduğunu anlıyor. İsrail harika bir müttefik oldu. Çoğu ülkeden çok daha güvenilir. Avrupa'da olanlara bakın. Gerçi Grönland'ı ABD'ye verdiler" dedi.

İsrail'e askeri teçhizat yardımı mı yoksa nakit ödemeden mi söz edildiği sorusuna Trump, "Nasıl tanımlamak isterseniz öyle tanımlayın. Askeri yardım diyebilirsiniz, nakit diyebilirsiniz. İsrail'e toplam 4 milyar dolar değerinde malzeme ve para veriyoruz. Buna ihtiyaçları yok" dedi.

Solcu siyasetçilerin İsrail'e 4 milyar dolarlık ödemeyi adaletsizlik göstergesi olarak sunduğuna ve buna izin veremeyeceklerine vurgu yapan Trump, "Bunun olmasına izin veremeyiz. Bundan hoşlanmıyorum çünkü çok kolay bir hedef. Neredeyse gereğinden fazla kolay. Netanyahu ile bunu konuştuk ve anlaştık. Kendisi bu konuda çok anlayışlı davrandı" dedi.

"ABD'de insanlar benden sıkılırsa İsrail'e taşınıp başbakan olurum"

İsrail'de çok popüler olduğunu ve kendisine desteğin yüzde 99 olduğunu iddia eden Trump, "Hatta ABD'de insanlar benden sıkılırsa İsrail'e taşınıp başbakan olurum. Ama yüzde 99 destek oranım var. Bir düşünün. Tarihteki herkesten daha yüksek destek oranına sahibim. Çünkü biliyorsunuz, İsrail çok iyi bir ortak oldu. Ama bizim yaptığımız şey İran'ı durdurmaktı. İran durdurulamaz bir güçtü. Onlara çok ağır darbe indirdik. Artık ekonomileri yok, paraları yok. Askerlerinin maaşları ödenmiyor" ifadelerini kullandı.

"Kimse bizim silahlarımızla rekabet edemez"

Trump, İsrail'in ABD'den silah almaya devam etmesinin mümkün olup olmayacağı sorusuna ise, "Elbette. İstedikleri her şeyi satın alabilirler. Avrupa da aynı şekilde. Dünyanın en iyi silahlarını biz üretiyoruz" şeklinde cevap verdi. Savunma sanayisi şirketlerinin an itibarıyla 18 ayrı fabrika inşa ettiklerini söyleyen Trump, "Tomahawk, Patriot ve dünyanın en iyi silahlarını üretmek için. En iyi silahları biz yapıyoruz. Kimse bizim silahlarımızla rekabet edemez. Sorun, yeterince hızlı ve yeterli miktarda üretim yapmamamızdı" dedi.

Fabrikaların farklı yerde kurulmasını istediğini zira savaş durumunda tesislerin tek bir yerde yoğunlaşmasının iyi olmadığını söyleyen Trump, "Patriot ve diğer sistemleri üretmek için 18-19 tesisimiz olacak. Bir yıl içinde çok fazla Patriot'umuz olacak. Şu anda da stoklarımız dolu. Biliyorsunuz, mühimmatımızın azaldığına ilişkin sahte bir söylenti çıkardılar. Aslında öyle değildi. Bazı malzemelerde azalma vardı. Ama "az" kelimesi fazla güçlü bir ifade" dedi.

"Grönland'ı yeni aldık"

Avrupa'nın ABD'ye iyi davrandığını da sözlerine ekleyen Trump, "Unutmayın, bize şimdiye kadar aldığımız en büyük hediyeyi verdiler. Ne olduğunu biliyor musunuz? Grönland. Grönland'ı yeni aldık, biliyorsunuz" dedi.

ABD'de ara seçim sonuçlarını gece saatlerinde Beyaz Saray'dan izleyeceğini de ifade eden Trump, "Bence sonuçlar düşündüğünüzden daha iyi olacak. Bir seçim turu gerçekleştirdik. Otuz gün boyunca ülkeyi dolaştım. Size söyleyeyim, o stadyumlar tıklım tıklım doluydu. Daha önce kimsenin görmediği kalabalıklar vardı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı