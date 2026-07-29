Trump: "İran’ı çok sert bir şekilde vuracağız sıra bizde"

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden askeri ve diplomatik gerginliğe ilişkin, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik. Bunun geleceğini biliyorlar. Bizden bunu yapmamamızı istiyorlar. Onlara çok sert bir darbe indireceğiz" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Washington Dulles Uluslararası Havalimanı için planlanan kapsamlı yenilikleri tanıtmak amacıyla düzenlenen bir etkinlikte, İran ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısına değinen Trump, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik" dedi.

İran'ın yeni ABD saldırılarını beklediğini savunan Trump, "Bunun geleceğini biliyorlar. Bizden bunu yapmamamızı istiyorlar" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, "Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Bunu söyleyebilirim çünkü bunun hakkında yapabilecekleri pek bir şey yok" diye konuştu.

İran'la diplomatik çözüm ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Bir noktada anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Mısır'da ABD'ye ait LNG tankerine İHA saldırısı

Bir gazetecinin, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda bulunan ABD'ye ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini söylemesi ve bu durumun İran'la bağlantılı olup olmadığını sorması üzerine Trump, "Bu konuda bilgilendirildim. Bu, daha önce yaşananların bir devamı. Ancak her şey yoluna girecek" cevabını verdi.

Çin'den İran'a taşınabilir hava sistemi sevkiyatı iddiası

Trump ayrıca İran'ın Çin'den yaklaşık 400 adet Çin üretimi taşınabilir hava savunma sistemi alacağı yönündeki iddialara değinerek, "Böyle şeyler yaşanabiliyor ancak, bu sürpriz olurdu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bana kesin bir şekilde (İran'a silah sağlanması veya satışında) yer almayacağını söylemişti. Beni hayal kırıklığına uğratacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

"İngiltere Başbakanı Burnham, Kuzey Denizi petrolünü açmalı"

Trump, İngiltere'deki siyasi gelişmelere ilişkin soruya verdiği yanıtta ise yeni Başbakan Andy Burnham'ın Kuzey Denizi petrol sahalarını açma planına değindi. Burnham'ın bu adımı "mantıklı bir şekilde" atması halinde İngiltere'nin "çok varlıklı bir ülke olacağını" savunan Trump, eski Başbakan Keir Starmer'a da bölgedeki enerji kaynaklarının kullanıma açılması gerektiğini söylediğini aktardı. Trump ayrıca Burnham'ın göç konusunu da ele alması gerektiğini belirterek, İngiltere'nin bu durumdan olumsuz etkilendiğini öne sürdü.

Mısır'daki tanker saldırısı

İngiliz denizcilik güvenliği firması Ambrey, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat Limanı'nda ABD'ye ait "Energos Winter" adlı LNG tankerine İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, mürettebatın tahliye edildiği ve gemide çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Mısır Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda yangın çıktığı doğrulandı ancak, İHA saldırısına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Liman hizmetleri şirketi Inchcape de ayrı bir açıklamada Dimyat Limanı'nda iki doğal gaz tankerinde yangın çıktığını bildirdi. Çeşitli kaynaklar, saldırının Energos Winter'a düzenlendiğini ve çıkan yangının yakındaki "Gaslog Salem" adlı gemiye sıçradığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı