ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi Haber Videosunu İzle
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp mürettebatını kurtarmak için gerçekleştirilen operasyon öncesinde "İran'ın kendilerini tuzağa çekiyor olabileceğinden korktuklarını" açıkladı. Trump, şüphenin nedeninin ise silah sistemleri subayının uçaktan fırlatıldıktan sonra telsiz üzerinden kısa ve alışılmadık bir mesaj göndermesi ve "Güç Tanrı'nındır" demesi olduğunu söyledi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının mürettebat üyesinin kurtarılması sırasında İran'ın ABD güçlerini tuzağa çekmek için bir hile kullanmış olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.
  • F-15 savaş uçağı omuzdan ateşlenen bir füze ile vuruldu ve mürettebat üyesinin kurtarılması için 200 kadar asker katıldı.
  • İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurdu ve ABD yetkilileri uçağın düştüğünü doğruladı.

Abd Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü İran'ın güneyinde düşürülen F-15 savaş uçağının dağlık arazide mahsur kalan mürettebat üyesini kurtarma sürecine ilişkin ABD medyasına açıklamalarda bulundu. Trump, başlangıçta kendilerine mürettebat üyesinden gelen mesajın İranlıların ABD güçlerini tuzağa çekmek için kullandıkları bir hile olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

"ŞANSLARI YAVER GİTTİ" 

Yaralı olmasına rağmen bir günü aşkın bir süre boyunca dağlık arazide hayatta kalan personele ilişkin açıklamasında Trump, "Binlerce barbar, onu avlıyordu. Hatta bölge halkı bile onu arıyordu. Onu bulana ödül vaat ediyorlardı" dedi. Trump, F-15 savaş uçağının silah sistemleri subayı olan mürettebat üyesinin kurtarıldığı operasyona 200 kadar askerin katıldığını açıkladı. Trump, savaş uçağının ise omuzdan ateşlenen bir füze ile vurulduğunu söyledi. Duruma ilişkin olarak Trump, "Şansları yaver gitti" ifadelerini kullandı. Trump, pilotun dağdaki bir yarıkta saklandığını ve ABD'nin subayın yerini teknolojik imkanları sayesinde tespit etmeyi başardığını söyledi.

PİLOTUN SON MESAJI "TUZAK" ŞÜPHESİ UYANDIRDI 

Trump, başlangıçta subaydan alınan telsiz mesajının ardından ABD tarafının pilotun İran'ın eline geçmiş olabileceğinden ve İranlıların ABD güçlerini tuzağa çekmek için yanıltıcı sinyaller göndermesinden şüphelendiklerini açıkladı. Trump, silah sistemleri subayının uçaktan fırlatıldıktan sonra telsiz üzerinden kısa ve alışılmadık bir mesaj gönderdiğini ve bu mesajda, "Güç Tanrı'nındır" dediğini söyledi. Trump, "Telsiz üzerinden gönderdiği mesaj, bir Müslüman tarafından söylenebilecek bir şeye benziyordu" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, pilotu tanıyanların onu dindar bir insan olarak bildiklerini ve onun bu ifadeleri kullanabileceğini teyit ettiklerini anlattı.

Trump'ın açıklamaları, basına konuşan bir savunma yetkilisi tarafından da teyit edildi ancak subaydan gelen mesaj, "Tanrı iyidir" olarak ifade edildi. Basına konuşan savunma yetkilisi de, "Başlangıçta durum pek net değildi ancak hayatta olduğunu ve esir alınmadığını doğruladık. Onu tanıyanlar da dindar biri olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

PİLOT İÇİN GÜNDÜZ, SİLAH SİSTEMLERİ SUBAYI İÇİN İSE GECE OPERASYON YAPILDI 

ABD Başkanı Trump, F-15 uçağının pilotunun ise çok daha hızlı bir şekilde, gündüz vakti ve İranlıların yoğun ateşi altında kurtarıldığını söyledi. Basına konuşan bir savunma yetkilisi, pilotun kurtarılması için geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen ilk operasyonun cüretkar ve hızlı bir kapkaç harekatı olduğunu, cumartesi günü silah sistemleri subayı için gerçekleştirilen operasyonun ise gece saatlerinde İran içinde geçici bir üs kurulmasının ardından yapıldığını aktardı.  Savunma yetkilisi, "İki mürettebat üyesi, birbirinden birkaç mil ötedeydi. Çevrede yüzlerce İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bulunuyordu" dedi.

NE OLMUŞTU? 

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu. İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Ahmet Özcan:

Eeee ne oldu....trampet

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

