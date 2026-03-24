Trump: "İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelere ilişkin "İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz. Aslına bakarsanız İran'da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin'in Beyaz Saray'daki yemin töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Programda İran ile savaşa ilişkin açıklamalarında İran'ın üst düzey yöneticilerinin tamamının öldürüldüğü söylemini yineleyen Trump, İran ile görüşmelere ilişkin olarak, "İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner'in İran ile doğrudan müzakereler için gönderilmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruya, "İran'la müzakere halindeyiz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor" cevabını verdi.

"Tahran üzerinde serbestçe dolaşıyoruz"

Açıklamalarının devamında Trump, "Bakın donanmaları imha edildi, hava kuvvetleri imha edildi, iletişimleri koptu ki bu en büyük sorun. Kendi aralarında iletişim kurmaları çok zor. Tüm hava savunmaları etkisiz hale getirildi. Füzelerin çoğu imha edildi. ya biz vurduk ya da onlar attı ve artık ellerinde kalmadı. Neredeyse yok denecek kadar, çok az kaldı. Sahip oldukları her şey gitmiş durumda" dedi.

Trump, savaşın gidişatına ilişkin ise "Gazeteleri okursanız zor bir savaş verdiğimizi sanırsınız. Oysa biz Tahran üzerinde serbestçe dolaşıyoruz ve istediğimizi yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler"

Birkaç gün önce İran'ı bombalamaya devam etmek istediğini söylerken bugün barış görüşmelerinden bahsetmesine neyin sebep olduğu sorusuna cevap veren Trump, Tahran yönetimiyle müzakere ettiklerini öne sürerek, "Bizimle konuşuyorlar ve mantıklı konuşuyorlar. Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler" dedi.

"NATO'yu teşvik etmeye çalışıyoruz"

ABD'nin Körfez'deki müttefiklerini İran operasyonuna daha fazla dahil olmaya teşvik edip etmediği yönünde bir soruya Trump, "Evet, biraz, ama daha çok NATO'yu teşvik etmeye çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse Körfez müttefiklerimiz oldukça iyi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), şiddetli bir şekilde vuruldu, bin 400 füze ile hedef alındılar ve hepsini Patriot füzelerimizle havada düşürdük" yanıtını verdi.

"Lincoln uçak gemisine 100 füze atıldı"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve hepsinin imha edildiğini açıkladı. Trump, "Bu dünyanın en büyük gemilerinden biri. Atılan füzelerin her biri denize düşürüldü" dedi.

"İran'da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık"

İran ile görüşmelere ilişkin bir soruya cevabında Trump, "Bütün liderlerini öldürdük. Sonra yeni liderler seçmek için toplandılar ve onların hepsini de öldürdük. Şimdi yeni bir grup var ve bunu kolayca tekrar yapabiliriz. Ama bakalım nasıl olacak" diye konuştu.

Trump, "Aslına bakarsanız İran'da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı" şeklinde konuştu.

İran'ın yeni liderlerine güvenip güvenmediği sorusuna Trump, "Kimseye güvenmiyorum" şeklinde cevap verdi.

"Muazzam değere sahip büyük bir hediye aldık"

Trump, "Anlaşma yapacaklar. Dün çok ilginç bir şey yaptılar ve bugün, muazzam bir değere sahip büyük bir hediye aldık. Petrol ve doğal gazla ilgiliydi. Doğru insanlarla muhatap olduğumuzu görüyoruz. Bunun ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok önemli bir şeydi. Bunu bize vereceklerini söylediler ve verdiler. Bu benim için tek bir şey ifade ediyordu o da, doğru insanlarla muhatap olduğumuzdu" ifadelerini kullandı.

Hediyenin Hürmüz Boğazı ve petrol akışı ile ilgili olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, akışla ve boğaz ile ilgiliydi. Evet, öyleydi" cevabını verdi.

"Bunu elektrik santrallerini imha etmeden bitirebilirsek iyi olur"

Boğazın kontrolünü kimin sağlayacağı konusunda mı müzakere edildiği sorusuna Trump, "Hayır, biz istediğimiz her şey üzerinde kontrol sahibi oluruz" yanıtını verdi. Trump, "Bunu daha fazla can kaybı olmadan, gözlerinin bebeği olan 10 milyar dolarlık elektrik santrallerini imha etmeden bitirebilirsek iyi olur. Bunu yapabilmeyi isterim" cevabını verdi.

İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçtiğini söyleyen Trump, "Müzakerelerde çok iyi bir pozisyondayız. Onların savunmasız olduğunu söylemek istemem çünkü son füze atılana kadar bir miktar güçleri var" dedi.

Açıklamalarında Kuveyt'in dost ateşiyle ABD uçaklarını düşürmesine de değinen Trump, "Bizim füzelerimizle 3 uçağı düşürdüler. Ama pilotlar kurtuldu. Kuveytliler hata yaptı. Ateş ettiler. Düşmana ateş ettiklerini sanıyorlardı. Bu 'dost ateşi' denilen şeydi. Ama pilotlar iyi ve bugün uçuyorlar" şeklinde konuştu.

"Bu savaşı kazandık"

İran ile bir barış anlaşmasının gerçekleşmesinden ne kadar umutlu olduğu sorusuna Trump, "Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" şeklinde cevap verdi. Trump, "Kelimenin tam manasıyla Tahran ve ülkenin diğer bölgeleri üzerinde uçuyoruz. Hiçbir şey yapamıyorlar. Örneğin o elektrik santralini yok etmek istesem, hiçbir şey yapamazlar" dedi.

İran ile müzakerelerde kendisinin de yer aldığını söyledi

İran ile müzakerelere dahil olan ekipte kimlerin yer aldığına ilişkin bir soruya Trump, "Başkan Yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Rubio işin içinde, çok zeki bir adam olan Jared Kushner işin içinde. Yine zeki bir adam olan Steve Witkoff da işin içinde. Ben de işin içindeyim" cevabını verdi.

Bakan Hegseth: "Biz bombalarla müzakere yapıyoruz"

ABD Başkanı Trump'ın İran ile savaşa ilişkin üç dakikalık bir değerlendirme talep etmesinin ardından söz alan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, "Hiçbir modern ordu, saldırıların ilk gününden itibaren bu kadar hızlı ve tarihi bir şekilde imha edilmemiştir. Biz bombalarla müzakere yapıyoruz" dedi.

Hegseth, "Başkan açıkça söyledi. Nükleer silahınız olmayacak. Savunma Bakanlığı da bunu kabul ediyor. Bizim görevimiz bunu sağlamak ve bunun gerçekleşmesi için gerektiği kadar baskıyı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'daki operasyonun Afganistan ya da Irak'a benzetilemeyeceğini savunan Hegseth, "Başkan bize neyi başarmamız gerektiğini açıkça söyledi. Onların asla nükleer kapasiteye sahip olamayacağı şartları oluşturmak için çalışıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı