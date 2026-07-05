Haberler

Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli

Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan milli oyuncu Salih Özcan ile yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında anlaştı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile yollarını ayıran deneyimli milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın transferinde sona ulaşıyor. 

ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezondan bu yana kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği 28 yaşındaki başarılı futbolcu ile yapılan pazarlıklarda anlaşmaya vardı. 

2.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş ile Salih Özcan arasında 3 yıllık bir kontrat imzalanacak. Resmi imzaların atılmasının ardından milli oyuncunun siyah-beyazlı kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi.

DOĞRUDAN KAMPA GİDECEK

İmza prosedürlerinin tamamlanmasının akabinde Salih Özcan'ın, Orkun Kökçü ile birlikte Beşiktaş’ın Slovakya'da gerçekleştireceği yeni sezon hazırlık kampına dahil olması planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli orta saha, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla şans bulduğu 12 maçta toplam 74 dakika süre almıştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi

Tatil cennetimizi dumanlar sardı! 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Paraguay kalecisine yaptığı hareket ortalığı karıştırdı

İki ülkeyi karşı karşıya getiren hareket
Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza

Ehliyetsiz sürücünün 10 kilometrelik kaçışı servete mal oldu

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar

NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

Kırkpınar ağalık ihalesinde rekor teklif! Yanına yaklaşabilen olmadı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı