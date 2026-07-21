Trump: İran çaresizce görüşmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileri ile görüşmek istediğini belirterek, "Onlar çaresizce bizimle görüşmek istiyor. Ancak anlamlı bir müzakereye hazır olana kadar, bizim onlarla görüşmeye niyetimiz yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşmesi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lübnan'ın uzun zamandır çok kötü muamele görmüş bir ülke olduğunu ifade eden Trump, profesörler, doktorlar, avukatlar ve büyük fikir insanlarıyla olağanüstü insanlardan oluşan bir ülke olan Lübnan'ın onlarca yıldır ağır darbeler aldığını söyledi. Trump, "Lübnan büyük bir düşünce ve aydınlar ülkesi oldu. İnsanlar her şeye rağmen ülkelerini seviyor ve orada yaşamak istiyorlar. Lübnan'a yardım edeceğiz hem de çok yardım edeceğiz" dedi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulaması kararı hakkında yaptığı açıklamada, "Ne olacağını göreceğiz. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Ama böyle bir durum ortaya çıkarsa gerekli önlemleri alacağız" dedi.

ABD'nin daha önce Yemen'deki Husilere yönelik güçlü operasyonlar yürüttüğünü söyleyen Trump, "Bu çatışma sırasında ne bizim onlarla, ne de onların bizimle bir sorunu oldu. Böyle bir durum ortaya çıkarsa gereğini yaparız" dedi.

"Çekilme sürecindeler"

İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesi konusunda bir takvim olup olmadığı sorusu üzerine Trump, "Çekilme sürecindeler. Başka bölgelere yeniden konuşlanıyorlar. Taraflar yine çok iyi anlaşıyor. Lübnan ile imzaladıkları anlaşma çok önemliydi ve yeniden konuşuyorlar" ifadelerini kullandı. Trump, Lübnan ordusunun giderek daha fazla kendi imkanlarıyla hareket edebilir hale geldiğini de belirtti.

"Çaresizce bizimle görüşmek istiyor"

ABD ve İran'ın şiddetli çatışmalara rağmen perde arkasında diyaloğun devam ettiğini söyleyen Trump, "Onlar çaresizce bizimle görüşmek istiyor. Ancak anlamlı bir müzakereye hazır olana kadar, bizim onlarla görüşmeye niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran konusunda çok iyi ilerlediğini ve İran'ın kapasitesini kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği ölçüde zayıflattıklarını söyleyen Trump, "Ürdün'de savunmayı aşmayı başardıkları bir olay oldu. Başka operatörler görev başında olsaydı bu gerçekleşmezdi. Dünyanın en iyi teçhizatına sahibiz ve neredeyse her şeyi durdurduk. Ancak ABD işi başkalarına bıraktığında sonuç bazen iyi olmuyor" dedi.

"Tarihin en başarılı Dünya Kupası'nı gerçekleştirdik"

Dünya Kupası organizasyonuna da değinen Trump, "Bildiğiniz gibi Dünya Kupası'nı kısa süre önce düzenledik. Tarihin en başarılı Dünya Kupasıydı. Tek bir protesto bile olmadı, suç olayı yaşanmadı" dedi.

İskoçya'dan, Norveç'ten bütün ülkelerden gelen insanları gördüğünü ve kimsenin ayrılmak istemediğini söyleyen Trump, "Tarihin en başarılı Dünya Kupası'nı gerçekleştirdik. Önceki bütün Dünya Kupaları'nın beş katı kadar iş hacmi oluşturdu. Onları yeniden ağırlamak için sabırsızlanıyorum ancak sanırım bir sonraki turnuvayı alamayacağız" dedi.

"(Lübnan) Cumhurbaşkanı isterse, Hizbullah'la görüşürüm"

Hizbullah'la halen görüşüp görüşmedikleri sorusuna Trump, "Bunu söylemek istemiyorum ama evet, Hizbullah'la görüşürdüm" yanıtını verdi. Çözüme ulaşmak için "görüşülmemesi" gerektiği düşünülen taraflarla da görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Trump, "(Lübnan) Cumhurbaşkanı isterse, Hizbullah'la görüşürüm. Kendisi uzun zamandır Hizbullah'la aynı ülkede yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Henüz işimiz bitmedi"

İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılmasının ne kadar süreceği sorusuna Trump, "Şu anda operasyonları bıraksak, İran'ın yeniden yapılanması 20-25 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi. Ama çekilsek bile toparlanmaları yıllar sürer. Ancak şu anda ayrılmıyoruz" cevabını verdi.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmanın İran'ın nükleer silaha ulaşmasının önünü açtığını fakat kendi anlaşmalarının İran'ın önünde bir duvar oluşturacağını ifade eden Trump, "Mevcut durumda nükleer silaha sahip olamazlar. Üretmeleri yıllar sürer. Kurmayı düşündükleri yeni tesise kesinlikle saldırırız. Bir düşünün, nükleer silahlar yüzünden bu durumdalar ama yine de bir tesisi yeniden faaliyete geçirmeye çalışıyor olabilirler. O tesisi vururuz. Nükleer faaliyet yürütmeyi düşündükleri her yeri güçlü bir şekilde vuracağız. Onlara verdiğimiz zararın boyutunu İran dışında kimse bilmiyor. Yarın çekilsek bile büyük bir başarı elde etmiş oluruz ancak yarın çekilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kanada'nın biz olmadan ayakta kalması mümkün değil"

Kanada'ya yüzde 50 ilave gümrük vergisi uygulama kararının Kanada'daki orman yangınlarından oluşan dumanların ABD şehirlerini etkilemesine karşılık olarak mı verildiği sorusu üzerine Trump, "Hayır, bu ayrı bir konu. Onu ayrıca değerlendiriyoruz. Bu yalnızca onların çiftçilerimize ve halkımıza karşı sergilediği tutuma bir yanıt" dedi.

Kanada'nın ayakta kalmak için ABD'ye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Trump, "Kanada'nın biz olmadan ayakta kalması mümkün değil. Buna rağmen yaklaşık 50 yıldır bize çok sert davranıyorlar" dedi.

"Suriye Devlet Başkanı ile çok iyi anlaşıyoruz"

Suriye'nin Hizbullah'ı silahsızlandırmak için Lübnan'a girmesini halen destekleyip desteklemediği sorusu üzerine Trump, "Bu bir fikir. Suriye Devlet Başkanı ile çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi iş çıkardı" ifadelerini kullanarak, "Suriye Devlet Başkanı, Lübnan'a girerek Hizbullah konusunda bir şey yapmak istiyor. Uzun zamandır Hizbullah'la savaşıyor. Bunun çok etkili olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu, değerlendirilebilecek bir konu" dedi.

Kanada'yı ormanlarını düzgün yönetememekle suçladı

Kanada'ya yüzde 50 ilave gümrük vergisi uyguladıktan sonra orman yangınları nedeniyle ayrı bir gümrük vergisi uygulamayı düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, "Bakın, çok büyük zarar meydana geldi. Ormanları gerektiği gibi yönetmiyorlar. Rüzgar da dumanı doğrudan New York ve Detroit'in üzerine taşıyor. Detroit'te hayatı durdurmak zorunda kaldılar, bunu gördünüz. Michigan da ciddi etkilendi. İşletmeler dört gün boyunca kapalı kaldı. Yaptıkları şeyin sonuçları çok ciddi ve ormanları düzgün yönetselerdi bu yangınlar çıkmazdı" yanıtını verdi.

"Henüz hiçbir şey görmediler"

İran'ın Hürmüz Boğazı tehditleriyle ara seçimleri etkilemeye çalıştığına inanıp inanmadığı sorusu üzerine Trump, "Muhtemelen. Ancak beni etkileyemeyecekler. Ben yalnızca doğru olanı yapacağım. Yaklaşan seçimleri düşünerek hareket etmiyorum" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahale ile büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayan Trump, "İran meselesi, daha büyük ve daha karmaşık. Ancak verilen zarara bakarsanız, orada da muhtemelen aynı ölçüde başarılı olduğumuzu görürsünüz. Bugün çekilsek, İran'ın yeniden yapılanması onlarca yıl sürer. Hatta bir daha hiçbir zaman yeniden yapılanabileceklerini sanmıyorum. Açıkçası henüz hiçbir şey görmediler. Şimdiye kadar onlara karşı ölçülü davrandık" dedi.

"Nükleer materyali takip ediyoruz"

İran'ın uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjleri Kazma Dağı'na taşıdığına inanıp inanmadığı ve "Henüz işimiz bitmedi" derken ne kastettiği şeklindeki bir soruya Trump, "(Santrifüjleri) taşımış olabilirler ancak elimizde bunu doğrulayan bir kayıt yok. Diğer yandan, zaten ellerinde nükleer materyal olmadığı sürece bunun hiçbir anlamı yok. Biz nükleer materyali takip ediyoruz ve asıl önemli mesele bu. Fakat o bölgeyi muhtemelen çok yakında vuracağız" cevabını verdi.

Natanz Nükleer Santrali'ne bir buçuk kilometre mesafedeki Kazma Dağı'na ilişkin açıklamasında Trump, "Bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey yok. Normalde böyle bir şey söylemezdim. Bir şey yapabileceklerini düşünseydim bunu asla söylemezdim. Ancak yakında o bölgeyi çok ağır biçimde vuracağız" ifadelerini kullandı.

"Orduyu desteklememiz gerekiyor"

Toplantıda Lübnan'ın ABD'den hangi yardımları talep ettiği yönünde bir soru alan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise, ABD'den siyasi destek ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri için destek talepleri olduğunu ifade etti. Aoun, "Orduyu desteklememiz gerekiyor. Lübnan Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güvenliğini ve istikrarını koruyor. Ordu olmazsa her şey çöker. Bunu istemiyoruz ve Başkan Trump'ın da böyle düşündüğüne inanıyorum. 1975'te ilk çöken kurum Lübnan Silahlı Kuvvetleri idi. Bunun sonucunda çok sayıda yerel milis güç ortaya çıktı ve güney boş kaldı" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı