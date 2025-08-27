Trump'ın Temsilcisi, Rusya-Ukrayna Savaşı İçin İkili Görüşme Bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barışa varılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleştirilmesi beklenen ikili görüşmeye ilişkin, "Nihayetinde bir ikili görüşme görebileceğimizi düşünüyorum. Şahsi fikrim, bir anlaşmaya varılması için masada Başkan'ın (Trump) da yer alması gerektiği yönünde" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda varılması beklenen ateşkes kararına ilişkin açıklama yaptı. Witkoff, dün katıldığı televizyon programında Trump yönetiminin savaşı sonlandırmak için atacağı bir sonraki adıma ilişkin soruyu, "Bu hafta New York şehrinde Ukraynalı temsilcilerle bir araya geleceğim. Bu büyük bir işaret" şeklinde cevapladı. Witkoff, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında gerçekleşmesi beklenen ikili görüşmeye de değinerek, "Biz Ruslarla her gün iletişimdeyiz. Nihayetinde bir ikili görüşme görebileceğimizi düşünüyorum. Şahsi fikrim, bir anlaşmaya varılması için masada Başkan'ın (Trump) da yer alması gerektiği yönünde" dedi.

"Masada Donetsk'i içeren bir barış anlaşması var"

Witkoff ayrıca, 15 Ağustos tarihinde ABD Başkanı Trump ve Rus lider arasında ABD'nin Alaska eyaletinde yapılan görüşmeyi hatırlatarak, Putin'in Trump'a, Ukrayna'da barışa varılması yönündeki dileklerini ilettiğini aktardı. Putin'in taraflar arasında barış sağlanması için görüşmede öne sürdüğü öneriye değinen Özel Temsilci, "Masada Donetsk'i içeren bir barış anlaşması var. Bu Ukraynalıların kabul edemeyeceği bir şey olabilir" dedi.

"Bütün bunu durdurabilecek kişi, günün adamı benim"

Witkoff aynı zamanda ABD Başkanı'nın Rusya ve Ukrayna'nın taraflar arasında barış sağlanması için çok yavaş hareket etmeleri nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Başkan Trump, bu savaşın onun savaşı olmadığını ve artık son bulmasını gerektiğini düşündüğü için, insanların ölümünün durmasını istediği için hayal kırıklığına uğruyor. Bence (Başkan) duruma şöyle bakıyor: 'Yapabileceğim her şeyi yapmam gerekiyor. Bütün bunu durdurabilecek kişi, günün adamı benim. İki tarafı bir araya getirebilmek için yapabileceğim her şeyi düşünmem lazım. Eğer bir şey bulamazsam, onları zorla bir araya getirmeliyim'" dedi.

Beyaz Saray'dan Witkoff'un Ukraynalı temsilcilerle gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lavrov, Zelenskiy'nin meşruiyetini sorgulamıştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 24 Ağustos tarihinde ABD'de yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı'nın hükümetinin meşru bir yönetim olmadığını öne sürerek, "Biz Zelenskiy'i rejim lideri olarak tanımlıyoruz ve onunla bu çerçevede görüşmeye hazırız. Yasal dokümanları imzalama konusuna gelince, imzalayan kişinin meşru olduğu konusunda herkesin net bir anlayışa sahip olması gerekir ve Ukrayna anayasasına göre Bay Zelenskiy şu an öyle değil" demişti. - WASHINGTON