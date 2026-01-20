Trump'tan Kanada, Grönland ve Venezuelalı 'yeni ABD haritası' paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabında paylaştığı görselde, Trump'ın Avrupalı liderlerle toplantısında kullanılan bir haritada Kanada, Grönland ve Venezuela'nın ABD toprağı olarak gösterilmesi "yeni ABD haritası" yorumunu yaptırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırı ve askeri operasyonu ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alması ve Grönland'a yönelik adımları gündemde yerini korurken, kendisine ait sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı yeni bir paylaşımla tartışmaların fitilini bir kez daha ateşledi. Trump ve Avrupalı liderlerin bir toplantı yaptığı görülen fotoğrafta masanın yanı başında bir dünya haritası yer alıyor. Haritada Kanada, Grönland ve Venezuela ise ABD toprağı olarak gösterildi. - WASHINGTON