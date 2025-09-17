Haberler

Trump'ın Epstein ile Fotoğrafı Protesto Edildi, Reklam Aracına El Konuldu

Trump'ın Epstein ile Fotoğrafı Protesto Edildi, Reklam Aracına El Konuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile fotoğrafını yayınlayan reklam aracına polis tarafından el konuldu. Protestolar Washington yöneltilerek Trump ve Epstein’ın ilişkisi eleştirildi.

İngiltere'de ABD Başkanı Donald Trump'ın, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile olan fotoğrafını yayınlayan reklam aracına polis tarafından el konuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretine yönelik protestolar devam ediyor. İngiliz siyasi kampanya grubu Everyone Hates Elon (Herkes Elon'dan nefret ediyor) grubu, Trump'ın Kral III. Charles tarafından ağırlanacağı Windsor Kalesi yakınlarında, Trump'ın, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile olan fotoğrafını kiraladıkları reklam aracında yayınlatarak sokak sokak gezdirdi.

Polis, durdurduğu reklam aracının ekranlarını kapattı ve araca el koydu. Olayın ardından grubun sözcüsü, "ABD'nin İngiltere üzerindeki etkisinden bıktık" dedi.

Trump, Kraliçe II. Elizabeth'in mezarını ziyaret etti

Trump, Windsor Kalesi'nde bulunan St George's Şapeli'ni ziyaret ederek, İngiltere'nin eski hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in mezarına çelenk bıraktı. Trump, Kral III. Charles ile Windsor Kalesi'nin Doğu Bahçesi'nde düzenlenen özel bir askeri müzik gösterisine katıldı. Gösteride, İngiltere Başbakanı Keir Starmer da hazır bulundu.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi Red Arrows, ise Trump'ın İngiltere ziyaretini kutlamak için Windsor Kalesi'nin üzerinde gösteri uçuşu yaparak, gökyüzünü ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanla kapladı.

Gösterilerin ardından akşam saatlerinden Kral Charles, Trump'ın onuruna Windsor Kalesi'ndeki St George Salonu'nda yemek verecek.

Windsor Kalesi'ndeki protestolar 4 kişi gözaltına alınmıştı

Trump'ın, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile olan fotoğrafları ve görüntüleri Kraliyet ailesine ait Windsor Kalesi'nin duvarlarına yansıtılmıştı. Videoda, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların, Trump'ın Epstein'a yazdığı iddia edilen doğum günü mektubu ile Epstein'ın mağdurlarının fotoğrafları, olayla ilgili haber görüntüleri ve polis raporları da projeksiyonla gösterilmişti. Protestocular, ayrıca Windsor Kalesi yakınlarında Trump ve Epstein'ın yer aldığı büyük bir pankart da açmıştı. Polis, Windsor Kalesi'ndeki protestolar nedeniyle 4 kişiyi gözaltına almıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü

FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın'dan Şara'ya net mesaj: Türkiye olarak biz hazırız
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı! İşte avukatına verdiği not
Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor

Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle
İlkin Aydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretindeki tavırları izleyenleri ikiye böldü

Sporu yine siyasete alet ettik: İzleyenleri ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.