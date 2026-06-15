New York'ta Trump'ın doğum gününde protesto konseri

ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. yaş günü kapsamında Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen UFC etkinliği sırasında, Trump karşıtı "No Kings" (Krallara Hayır) hareketi New York'ta tarihi Town Hall'da binlerce kişinin bir araya geldiği bir konser düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. yaş gününü Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen dünyanın en büyük karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship (UFC) organizasyonuyla kutlarken, Trump'ın politikalarına karşı çıkan "No Kings" (Kral Yok) hareketi de ülke genelinde yeni bir protesto dalgası başlattı. Organizatörler, ülke çapında düzenlendikleri etkinliklerle hem ABD Anayasasında Birinci Değişiklik kapsamında güvence altına alınan temel özgürlüklere dikkat çekmeyi hem de Trump yönetimine karşı tepkilerini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl milyonlarca kişinin katıldığı ilk "No Kings" eylemlerinin yıl dönümüne denk gelen organizasyon kapsamında konserler, topluluk etkinlikleri, izleme partileri ve çeşitli protestolar gerçekleştirildi. Etkinliklerin merkezinde, New York'taki Town Hall salonunda gerçekleştirilen "Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment" (Ayağa Kalkın, Sesinizi Yükseltin: Birinci Yasa Değişikliği İçin Konser) etkinliği düzenlendi. Organizatörler tarafından "şarkı, dayanışma ve eylem dolu moral verici bir akşam" olarak tanımlanan 90 dakikalık programda ünlü sanatçılar ve oyuncular sahne aldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı konserde şarkıcılar Rufus Wainwright, Bette Midler ve Patti Smith'in yanı sıra oyuncular Julia Roberts, Lily Gladstone ve Jane Fonda da yer aldı. Programın yüzlerce topluluk etkinliğinde canlı olarak izlendiği, ayrıca çeşitli sosyal medya platformları ve YouTube kanalları üzerinden yayınlandığı belirtildi.

"Amerika'nın hikayesini halk yazacak"

"No Kings" (Krallara Hayır) organizatörleri etkinliğin internet sitesinde yayımladıkları açıklamada, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken ülkenin geleceğine ilişkin önemli bir tercih yapılacağını savundu. Açıklamada, "Amerika 250. yıldönümüne yaklaşırken, anlatacağımız hikaye konusunda bir seçimimiz var. Güçlü lider siyaseti ve yolsuzluğun bu anı tanımlamasına izin verebiliriz. ya da Amerika'nın hikayesini, ırk, geçmiş, kimlik, inanç ve topluluk fark etmeksizin insanların bir araya gelerek haklarımızı savunması ve halk gücüne dayalı bir gelecek inşa etmesiyle ilgili hale getirebiliriz" ifadelerine yer verildi. Organizatörler, konserin ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği ile güvence altına alınan temel özgürlükleri kutlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Açıklamada ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, basın özgürlüğü, barışçıl toplanma ve protesto hakkının etkinliğin temel temaları arasında yer aldığı ifade edildi. Protesto organizatörleri, söz konusu özgürlüklerin Trump'ın ikinci başkanlık döneminde baskı altında olduğunu öne sürdü.

Beyaz Saray'dan sert tepki

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Abigail Jackson ise etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada protestoları küçümseyen bir tavır sergiledi. Jackson, Spectrum News'e yaptığı değerlendirmede, "Bu Trump delilik terapisi seanslarıyla ilgilenen tek kişiler, bunları haber yapmak için para alan gazetecilerdir" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı