Trump, Güney Kore'deki Askerleri Çekip Hint-Pasifik'e Konuşturmayı Planlıyor

Trump, Güney Kore'deki Askerleri Çekip Hint-Pasifik'e Konuşturmayı Planlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore'deki 28 bin 500 ABD askerinin 4 bin 500'ünü çekip Guam dahil Hint-Pasifik bölgelerine konuşlandırmayı planladığı iddia edildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili endişelerini dile getirerek ABD ile işbirliği yapacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'deki binlerce ABD askerini bölgeden çekip Guam dahil Hint-Pasifik'in diğer bölgelerine konuşlandırmayı planladığı iddia edildi.

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programları Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi artırırken, bölgenin güvenliği ile ilgili kritik bir iddia geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Güney Kore'de konuşlu 28 bin 500 ABD askerinin 4 bin 500'ünü, yani yaklaşık yüzde 16'sını bölgeden çekip Guam dahil Hint-Pasifik'in diğer bölgelerine konuşlandırmayı planladığı belirtildi. Söz konusu planın Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye dair hazırladığı resmi olmayan bir politika incelemesinin parçası olduğu aktarıldı.

Güney Kore: "ABD ile iş birliğini sürdüreceğiz"

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise Seul yönetiminde endişeye neden olan haberle ilgili açıklama yaptı. Söz konusu iddia hakkında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtilerek, "Güney Kore-ABD ittifakının temel gücü olan ABD Kore Kuvvetleri (USFK), ordumuzla birlikte sağlam bir ortak savunma duruşu sergileyerek Kuzey Kore'nin işgal ve provokasyonlarını caydırmış, Kore Yarımadası'nda ve bölgede barış ve istikrara katkıda bulunmuştur. Bu yönde ilerlemek için ABD tarafıyla işbirliği yapmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Trump, Güney Kore'yi "para makinesi" olarak nitelendirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim ayındaki başkanlık yarışı döneminde yaptığı açıklamada, Güney Kore'yi "para makinesi" olarak nitelendirmişti. Trump, başkan olması halinde Güney Kore'nin ülkede konuşlu ABD askerleri için yıllık 10 milyar dolar ödeyeceğini ifade etmişti.

Trump, geçtiğimiz ay sorulan Avrupa'daki ABD askerlerinin sayısını azaltma planının olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, "Biz Avrupa'da askeri harcamalarımızı karşılıyoruz. Pek fazla geri ödeme almıyoruz. Güney Kore'de de öyle" cevabını vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi

Erdoğan dün sinyali vermişti! Yeni destek paketi müjdesi geldi
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir

Cumhur İttifakı ortağı erken seçim için tarih verdi
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor

1 ay sonra ilk! Altın fiyatları yeni rekora koşuyor
İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı iddiası

87 yaşındaki ünlü iş insanı gittiği hastaneden kaçırıldı iddiası
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.