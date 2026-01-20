Haberler

Trump'tan, "Grönland ABD toprağı olacak" mesajı

Trump'tan, 'Grönland ABD toprağı olacak' mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın 2026 yılında ABD toprağı olacağı mesajını paylaştı ve ülkesinin ulusal güvenliği için Grönland'a ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, Danimarka ve Grönland ile ABD arasındaki tansiyonu artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ; ABD bayrağını " Grönland, ABD Toprağı, Kuruluş 2026" tabelasının bulunduğu alana dikerken tasvir edildiği paylaşımıyla "Grönland ABD toprağı olacak" mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmesinin ardından Danimarka ve Grönland ile ABD arasındaki yükselen tansiyon devam ediyor. Trump, Truth Social hesabından paylaştığı bir görsel, ABD Başkanının Grönland arzusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Paylaşımda Trump, ABD bayrağını diktiği bir sahnede tasvir edilirken, görselde "Grönland, ABD Toprağı, Kuruluş 2026" ifadeleri yer aldı. Trump'ın "Grönland'ın 2026'da ABD toprağı olacağı ve bunu kendisinin sağladığı" mesajını verdiği görselde ABD Başkanının yanında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer alıyor. Trump, Vance ve Rubio görselde oldukça kararlı bir ifadeyle görülüyor.

Trump'tan Birleşik Krallık'a: "Büyük bir aptallık"

Şok edici bir şekilde, "parlak" NATO müttefikimiz Birleşik Krallık, şu anda hayati öneme sahip bir ABD askeri üssünün bulunduğu Diego Garcia Adası'nı Mauritius'a vermek için hiçbir neden olmaksızın planlar yapıyor. Çin ve Rusya'nın bu tam bir zayıflık göstergesi olan hareketi fark ettiklerine şüphe yok. Bunlar sadece gücü tanıyan uluslararası güçlerdir, bu yüzden benim liderliğim altındaki ABD, sadece bir yıl sonra, hiç olmadığı kadar saygı görüyor. Birleşik Krallık'ın son derece önemli bir toprak parçasını vermek istemesi büyük bir aptallık ve Grönland'ın ele geçirilmesi gereken çok uzun bir ulusal güvenlik nedenleri listesine eklenen bir başka neden. Danimarka ve Avrupalı müttefikleri doğru olanı yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece okkalı bir zam geliyor
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Atletico Madrid maçına yetişebilecek mi? İşte yanıtı
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü