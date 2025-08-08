Trump, Azerbaycan ve Ermenistan Liderleri ile Tarihi Barış Anlaşmasını Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Beyaz Saray'dan barış anlaşması imzalayacağını duyurdu. Trump iki ülke arasındaki savaşı kendisinin durdurduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Trump gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da tarihi bir barış zirvesinde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu iki ülke uzun yıllardır savaş halinde ve bu savaşlar binlerce insanın ölümüne yol açtı. Şimdiye kadar birçok lider, savaşı sona erdirmeye çalıştı, ancak 'TRUMP' sayesinde bu başarıya ulaşıldı. Yönetimim bir süredir her iki tarafla da iletişim halinde. Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da benimle resmi barış anlaşması imza törenine katılacak" ifadelerini kullandı. ABD'nin ayrıca her iki ülkeyle ikili anlaşmalar imzalayacağını belirten Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan'ın büyük halkı için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak" ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON