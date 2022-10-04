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Trabzon haberleri! Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'un bazı ilçelerde ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

Trabzon yerel gündem haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'un Köprübaşı, Sürmene ve Araklı ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'un Köprübaşı, Sürmene ve Araklı ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Muş, daha sonra Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Muş, Başkan Aydın'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki Hatice-Aslan Aksoy Anaokulu'nu da ziyaret eden Bakan Muş, bir süre çocuklarla vakit geçirdi.

Partisinin Sürmene İlçe Başkanlığını, ardından da Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün'ü makamında ziyaret eden Muş, ilçe esnafına bol kazançlar diledi.

Bakan Muş, Araklı ilçesindeki limanda balıkçı barınaklarını ziyaret etti. Balıkçılarla sohbet eden Muş, sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Tuğba Yardımcı - Politika

Hisarcık Sürmene Trabzon Araklı Politika Güncel Haberler

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