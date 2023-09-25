Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu İtfaiye Teşkilatı ile Bir Araya Geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İtfaiye Teşkilatının 309. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile bir araya geldi. Başkan Zorluoğlu, itfaiyecilerin deprem bölgesindeki mücadelesini takdirle karşıladığını belirtti ve Trabzon'da itfaiye faaliyetlerini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İtfaiye Teşkilatının 309. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal ve personelini ziyaret etti. Başkan Zorluoğlu'na Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Dönüş Gençer ve daire amirleri eşlik etti. İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, günün anısına Başkan Zorluoğlu'na itfaiyeci şapkası takdim etti.

Çalışma arkadaşlarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Şubat ayının başında yaşanan deprem felaketinde itfaiyeciler büyük çaba sarf etti. Ülkemizin birçok şehrinden itfaiyeci arkadaşlarımızın deprem bölgesinde verdiği mücadele hakikaten takdire şayan. Orada bir canı daha kurtarabilmek için bütün kurumlarımızla birlikte gösterilen gayreti, bugünkü gibi hatırlıyorum. Bölgede Trabzon itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibiyle birçok noktada çok başarılı çalışmalar yaptık. Allah memleketimize böyle büyük afetleri bir daha yaşatmasın" dedi.

"Büyük projelerimiz var"

Başkan Zorluoğlu, Trabzon'da da yangın ve diğer itfaiye faaliyetleri anlamında önemli mesafeler katettiklerini belirterek, "Gerek araç gereç, gerek diğer fiziki donanımlar bakımından 4 yıldır itfaiye teşkilatına epey katkı oldu. Ama üzerinde çalıştığımız daha büyük projeler var. İnşallah o finansman kaynağına ulaştığımızda fiziki şartlarımız, araç gereç sayımız ve bunların niteliklerini çok daha geliştireceğiz. Yeni bir bina da dahil olmak üzere yapmak istediğimiz önemli yatırımlar var. İnşallah buna muvaffak oluruz. Şu anda Trabzon Üniversitemiz ile de ortak bir çalışmamız var. 118 öğrencimize itfaiye eğitimi anlamında destek veriyoruz. Bu çalışmalarımız ilerleyen dönemlerde artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Başkan Zorluoğlu ve itfaiye personelinin günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - TRABZON