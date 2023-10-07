Tokat'ta Şok Uygulama: Huzur ve Güven Sağlandı

Tokat'ta polis ekiplerinden şok uygulama

TOKAT - Tokat Asayiş şube ekiplerince şok uygulama yapıldı, uygulama şehir merkezinde aynı anda yapıldı.

Tokat Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde park, bahçe, iş yerleri ve araçlarda arama ve araştırma yapıldı. Yapılan uygulama da 132 personel görev alırken uygulamalar kent merkezinin birçok alanında yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda Tokat'ta huzur ve güven ortamını bozan durum bulunmadı. Uygulama hakkında açıklamada bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Asayiş ve huzuru sağlama açısından bu gece yaptığımız uygulamalar var. Bu çerçevede ilimiz merkezinde huzur operasyonu çerçevesinde şok uygulamalar yapıyoruz" dedi.

"Bu çalışmalarda 132 personelimiz şuanda bu operasyonları gerçekleştiriyor"

Uygulamaların huzuru ve asayişi sağladığını belirten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, " Asayiş ve huzuru sağlama açısından bu gece yaptığımız uygulamalar var. Bu çerçevede ilimiz merkezinde huzur operasyonu çerçevesinde şok uygulamalar yapıyoruz. İlimiz genelinde market, iş yerleri, restoranlar ve parklarda ekiplerimiz uygulamalar yaptılar, aramalar ve araştırmalar yaptılar. Bunun önemi Tokat'ta huzuru güveni ve asayişi sağlamak. Bu çalışmalarda 132 personelimiz şuanda bu operasyonları gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız daha güvenli daha huzurlu bir ortamda bulunmaları için bu uygulama yapılıyor" ifadelerine yer verdi.