TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan da bulundu. Rektör Yılmaz, üniversite hakkında bilgi sunduğu Kurtulmuş'u, 26-29 Eylül'de Saraybosna'da yapılacak 4. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'nin açılışına davet etti.