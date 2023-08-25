TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti
Politika Haberleri
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan da bulundu. Rektör Yılmaz, üniversite hakkında bilgi sunduğu Kurtulmuş'u, 26-29 Eylül'de Saraybosna'da yapılacak 4. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'nin açılışına davet etti.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan da bulundu.
Rektör Yılmaz, üniversite hakkında bilgi sunduğu Kurtulmuş'u, 26-29 Eylül'de Saraybosna'da yapılacak 4. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi'nin açılışına davet etti.