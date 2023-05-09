TOGG İle Yalova'ya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa'dan 'Kapadokya' rengi Togg'un TX10 model akıllı cihazı ile geldiği Yalova'da, kentin girişinde kalabalık vatandaş grubu tarafından karşılandı.

Togg İLE YALOVA'YA GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa'dan 'Kapadokya' rengi Togg'un TX10 model akıllı cihazı ile geldiği Yalova'da, kentin girişinde kalabalık vatandaş grubu tarafından karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlara hitap eden Varank, ülkeyi yatırımlarla, milleti hakkettikleri hizmetlerle buluşturmanın derdiyle mücadele ettiklerini vurgulayarak "Biz 'ak' dedik onlar 'kara' dedi. Biz 'büyük' dedik, onlar 'küçük' dedi ve onlarla bu mücadeleyi vererek bu noktalara geldik." dedi.

Programa AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da katıldı.

Özgür YILDIZ/ YALOVA, -