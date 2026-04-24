TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı kapılarını açtı

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu TOGEM-DER'in "iyilik, sürdürülebilirlik ve dayanışma" temasıyla organize ettiği Cemre Çarşısı'nın açılış töreni Beyoğlu'ndaki The Peninsula Oteli'nin fuaye alanında gerçekleştirildi.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çarşının, kurumsal hayırseverliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Göktaş, Emine Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya konulan ve TOGEM-DER ile hayata geçirilen "alışverişte iyilik" konusuna vesile olmak adına çarşıda çok kıymetli stantların yer aldığını ifade etti.

Çarşıda girişimcilerin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen "Anadoludakiler" projesinin de yer aldığını aktaran Bakan Göktaş, "Anadolu'daki kadim dayanışma kültürümüzü ve sürdürülebilir kalkınmayı yansıtan, birlik beraberliğimiz adına çok kıymetli bir iyilik çarşısı burası. Bütün İstanbulluları davet ediyorum." dedi.

"İyiliğe, hayra katkı sunabilmek için buradayız"

Törene eşi Özlem Kacır ile katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çarşının açılış törenine katılmaktan ve çarşıya katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Saygıdeğer Hanımefendi'nin himayelerinde Anadolu'dakiler projesini hayata geçiriyoruz. Anadolu'nun bereketini, birikimini, becerisini yeniden gün yüzüne çıkarmak ve geleceğe taşımak, dünyayla buluşturmak adına özellikle kadınlarımızı, kadın kooperatiflerimizi desteklediğimiz pek çok projeyi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, daha önce Anadolu'dakiler sergisini hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı noktalarında açtıklarını anlatarak, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları ile eş zamanlı olarak Türkevi'nde, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ev sahipliğinde 30'dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırlamış ve Anadolu'nun zenginlikleriyle sanat, zanaat birikimiyle Anadolu kadınının becerisiyle dünyayı buluşturmuştuk. Şimdi de Cemre Çarşısı'nda iyiliğe, hayra katkı sunabilmek, vesile olacak adımlar atabilmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından çarşıya katkı sunan kooperatifler ve girişimcilere teşekkür eden Kacır, çalışmalara katkı sunan kadınlara da şükranlarını sundu.

"Burası bir çarşı olmanın ötesinde dayanışmanın somutlaştığı bir alan"

Açılış töreninde konuşan TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, Cemre Çarşısı'nı iyiliğin, dayanışmanın ve sürdürülebilirliğin kalplere düşmesi için bir vesile olarak gördüklerini söyledi.

Çarşının bu yılki sembolü olarak sümbül çiçeğini seçtiklerini kaydeden Sekmen, "Sümbül, kökleriyle geçmişe bağlı olan, her yıl yeniden filizlenen ve çevresinde güzellik veren bir çiçek. Tıpkı iyilik gibi kök saldıkça büyüyen, paylaşıldıkça çoğalan bir değer. Bugün burada iyiliği paylaşmak, bu iyilik hareketini birlikte büyütmek için bir aradayız." dedi.

Sekmen, Emine Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, "Cemre Çarşısı gıdadan tekstile, el sanatlarından ev aksesuarlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede 80'i aşkın markayı bir araya getiren bir buluşma zemini. Bizim için burası bir çarşı olmanın ötesinde üretimin değer kazandığı, emeğin görünür olduğu, kültürel mirasın yaşatıldığı ve en önemlisi de dayanışmanın somutlaştığı bir alan." diye konuştu.

Çarşının geliri sosyal yardım faaliyetlerinde kullanılacak

Bu yıl Cemre Çarşısı'nın sembolü olarak sümbül seçildi. Sümbül, kökleriyle geçmişe bağlı olan, her yıl yeniden filizlenen ve etrafına yayılan iyilik hareketini temsil ediyor. Cemre Çarşısı da bu anlayışla kök salan, çoğalan ve yayılan bir iyilik hareketini büyütmeyi, dayanışma ve sürdürülebilirlik bilincinin kalıcı hale gelmesini hedefliyor.

Gıdadan kıyafete, el sanatları ürünlerinden hediyelik eşyalara, tekstilden ev aksesuarlarına kadar uzanan geniş bir seçkide 80'i aşkın markayı buluşturan Cemre Çarşısı'ndan elde edilen gelir, TOGEM-DER'in sosyal yardım faaliyetleri ve projeleri aracılığıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye katkı sağlıyor.

Çarşı, yarın da ziyaretçilerini ağırlayacak.